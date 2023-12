– Det verste er at det ikke er overraskende heller, sier NRKs ekspert Torgeir Bjørn om den svenske totaldominansen på hjemmebane.

Linn Svahn hadde nemlig den beste prologtiden lørdag formiddag. Lagvenninnene Emma Ribom, Moa Lundgren, Moa Ilas, Frida Karlsson og Märta Rosenberg var også inne blant topp 10.

– Vi har fått bank her, sier Bjørn, og får støtte av Fredrik Aukland:

– Vi har virkelig fått bank.

Det samme sier Lotta Udnes Weng, som endte som nummer 19:

– Vi blir litt knust, men det er heatene som gjelder.

De to kommenterer lørdagens sprint på NRK Radio.

Unngikk pressen

Kristine Stavås Skistad er ofte Norges sterkeste kort på langrennssprint på kvinnesiden, men hun havnet bak ni konkurrenter under prologen.

– Vi hadde håpet at de norske kvinnene skulle være litt nærmere de svenske og amerikanske, sier Aukland, som særlig bet seg merke i at Skistad var hele seks sekunder bak Svahn etter bare 900 meter.

24-åringen hentet seg imidlertid bra inn i andre del, men hun var ikke interessert i å snakke med pressen etter prologen.

– Avstandene blir store. Kristine på en tiendeplass er interessant. Det er ikke så mye om å gjøre at våre faktisk kan ryke ut her, så vi er i grenseland. Det er vel ikke akkurat det vi hadde forventet eller håpet på, mener Aukland.

Ane Appelkvist Stenseth havnet helt nede på 25.-plass.

– Overraskende svakt, mener Torgeir Bjørn.

Solid Klæbo-comeback

Johannes Høsflot Klæbo sto over forrige helg, men er så til de grader tilbake nå. Trønderen vant prologen foran Erik Valnes, som vant sprinten i Ruka for to helger siden.

– Det var bare et tidsspørsmål før han var tilbake. Det blir antakeligvis ikke like lett å finte han ut denne gangen, men jeg skal prøve. Jeg må klekke ut noe etter prologen, sier Valnes til NRK.

Også Pål Golberg, Ansgar Evensen og Harald Østberg Amundsen leverte solide prologer.

Sprintverdensmester Federico Pellegrino klarte ikke å ta seg videre til utslagsrundene.

– Følelsen var ikke så god. Kanskje jeg ventet litt for lenge med å pushe i den andre delen, sier han til NRK etter prologen.