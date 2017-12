Sundby: – Virker ganske sprøtt det som har foregått

Onsdag møtte NRK et par av de norske langrennsutøverne i Davos og flere av de har forståelse for avgjørelsen fra IOC om å utestenge Russland fra OL i 2018.

– Jeg tenker at IOC ikke hadde så mye valg med tanke på at de rapportene og bevisene de har forholdt seg til, og beregner de som valide, så var vel det den eneste muligheten de hadde. De kunne vel dømt enda strengere også. De kunne stengt ute hele Russland, men de åpner opp for at noen kan konkurrere i OL nøytralt, sier Sundby til NRK.

Didrik Tønseth synes situasjonen er uvirkelig og mener det er bra at det nå blir ryddet opp.

SYND FOR SPORTEN: Didrik Tønseth synes det er bra det blir ryddet opp, men at det er synd for sporten at Russland utestenges. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Ut i fra bevisene jeg har sett, kan jeg skjønne at den avgjørelsen blir tatt. Vi er på en måte vitne til noe vanvittig som kanskje er større enn det vi skjønner. Det er litt uvirkelig. Det er synd for sporten, men det er veldig bra at det blir ryddet opp, sier han.

– Ut ifra det som er kommet frem, er det en riktig avgjørelse, sier Christer Holund til NRK.

Fortsatt mye som er usikkert

Hvilke utøvere fra Russland som blir erklært rene og som får delta i OL under nøytralt flagg er fortsatt usikkert. Russland har enda ikke kommet med en reaksjon på utestengelsen.

– Hvordan har stemningen vært blant dere og de russiske løperne?

– Jeg tror alle har gått og ventet litt og vært usikker på situasjonen. Jeg antar at det blir snakket mye internt i de ulike nasjonene, men at vi er litt forsiktige med å snakke med hverandre om disse tingene, sier Sundby.

– Hvordan blir et vinter-OL uten Russland?

– Det er litt vanskelig å se for seg den situasjonen. Jeg håper jo selvfølgelig at de russiske løperne som ikke har vært involvert i dette her, og de som nå er blant de største stjernene i min idrett, eksempelvis Ustjigov, får muligheten til å konkurrere igjen. Det er viktig for vår sport at de beste er med, sier Sundby.

UTESTENGT PÅ LIVSTID: Alexander Legkov mister alle medaljene fra Sotsji og er utestengt fra OL på livstid. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Les mer: Russiske utøvere og trenere reagerer: – Et drap på vår nasjonalsport

Sundy sier det er vondt å tenke på at femmila i OL i Sotsji kunne fått et annet utfall, da både Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin nå er funnet skyldig i doping og utestengt fra OL.

– Skal man tro de siste ukers bevisførsel og rapporter, så virker det ganske sprøtt det som har foregått. For min egen del synes jeg det er vondt å tenke på det der. Jeg stod jo midt opp i det, og kan jo sånn sett ha blitt frarøvet mitt beste idrettsøyeblikk, sier Sundby.