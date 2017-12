Russland utestengt fra 2018-OL

OFFENTLIGGJORDE NYHETEN: IOC-president Thomas Bach. Foto: Laurent Gillieron / AP

Det opplyser IOC-president Thomas Bach tirsdag kveld.

Dermed har IOC landet på det mange anså som det mest sannsynlige alternativet, nemlig at Russlands olympiske komité utestenges, men at rene utøvere kan delta under et nøytralt flagg.

Russiske utøvere blir kun invitert under strenge kritierier, opplyser IOC. Utøverne vil delta, enten individuelt eller som lag, under navnet «olympisk utøver fra Russland (OAR)».

Samtidig vil den olympiske hymnen, og ikke Russlands nasjonalsang, spilles ved seremonier.

Mutko utestengt

Ved siden av å utestenge Russland som nasjon, har IOC gitt en rekke andre sanksjoner.

Blant annet er tidligere sportsminister og nåværende visestatsminister Vitalji Mutko og daværende visesportsminister Yuri Nagornykh utestengt fra OL på livstid, ifølge pressemeldingen.

– Dopingsystemet i Sotsji var styrt av mydighetene, og sportsministeren må ta sin del av ansvaret. Vi måtte reagere mot Russland. Men på den andre side måtte de rene utøverne bli beskyttet, sier Samuel Schmid på pressekonferansen i Lausanne.

– Vi har aldri før sett en slik manipulasjon og juks. Dette har forårsaket stor skade til olympisk sport, fortsetter han.

De siste ukene har en rekke russiske utøvere blitt utestengt fra OL på livstid etter granskingene av funnene i den såkalte McLaren-rapporten, som konkluderte med at Russland sto bak omfattende, statsstøttet doping.

IOC har nå mottatt rapportene fra Oswald- og Schmid-kommisjonen, og tirsdagens avgjørelse er tatt på bakgrunn av deres funn.

Hele avsløringen startet med varsleren Grigorij Rodtsjenkov, som ledet antidopinglaboratoriet i både Moskva og Sotsji under lekene for snart fire år siden.

Først ble opplysningene gransket av det internasjonale antidopingbyrået WADA, og rapporten deres i november 2015 førte blant annet til at det internasjonale friidrettsforbundet utestengte Russland, og at dopinglaboratoriet i Moskva ble stengt.

Siden har snøballen rullet helt frem til IOCs avgjørelse i Lausanne.

Knusende rapport

I 2016 oppnevnte WADA en granskingskomisjoin ledet av den kanadiske professoren Richard McLaren.

Hans knusende rapporter konkluderte med et over 1000 utøvere fra 30 ulike idretter hadde vært innblandet i doping mellom 2011 og 2015, og at over 30 av de russiske utøverne i OL i Sotsji sannsynligvis hadde vært dopet.

WADA reagerte med å anbefale sterkt at Russland måtte bli utestengt fra OL i Rio i fjor.

Men IOC overlot avgjørelsen til de internasjonale særforbundene, og bare friidrettsforbundet (IAAF) og vektløfterforbundet (IWF) fulgte oppfordringen.

Alle andre forbundene lot Russland konkurrere under eget flagg. 278 russere fikk derfor delta.

Foreløpig mistet 11 OL-medaljer

IOC svarte også med å oppnevne to kommisjoner – Oswald-kommisjonen og Schmid-kommisjonen – som skulle foreta sine egne granskinger av påstandene. Deres rapporter er altså ferdigstilt nå.

Nylig vedtok også WADA at den russiske antidopingorganisasjonen RUSADA fortsatt skal være suspendert.

Til nå er 25 russere diskvalifisert fra Sotsji-OL og utestengt fra OL på livstid etter at disiplinærkommisjonen fant dem delaktige i dette.

Russland har slik mistet 11 av sine 33 medaljer.