Russiske utøvere og trenere reagerer: – Et drap på vår nasjonalsport

Den kjente kunstløptreneren Tatyana Tarasova er en av dem som reagerer sterkt på avgjørelsen til IOC.

– Det er et drap på vår nasjonalsport, sa hun under en pressekonferanse i Moskva.

– Vi kommer oss gjennom dette, vi har opplevd verre før, men jeg synes avgjørelsen er fullstendig urettferdig, sier hun beslutningen.

Russland ble som nasjon utestengt fra det kommende vinter-OL i Pyeongchang av Den internasjonale olympiske komité (IOC) tirsdag kveld.

Åpningen for russisk deltakelse er imidlertid at utøvere kan bevise at de har vært rene. De kan da stille under nøytralt flagg i lekene.

Jana Romanova og Olga Zajtseva (f.v.). Foto: STEFAN WERMUTH / Reuters

Skiskytterne Jana Romanova og Olga Zajtseva som nylig ble fratatt sølvmedaljene sine fra Sotsji-OL, brast i tårer under en direktesending på russiske Match TV da avgjørelsen om utestengelsen kom.

– De sier at rene utøvere kan delta, men vi er alle «skitne», sier Romanova, uten å utdype det nærmere, ifølge The Telegraph.

– Ikke fordøm

Dobbelt olympisk mester, skiskytteren og langrennsløperen Sergej Tsjepikov, oppfordrer nå det russiske folk til ikke å kritisere utøvere som til slutt bestemmer seg for å konkurrere under nøytralt flagg i OL.



– Jeg ber deg om ikke å fordømme gutta som bestemmer seg for å delta under et nøytralt flagg. Vi vet at de er russere, og vi må å støtte dem, uttaler han, ifølge Tass.

Den russiske skihopperen Irina Avvakumova sier imidlertid at hun ikke ønsker å konkurrere i OL under nøytralt flagg.

– Jeg vet ikke hvordan de andre utøverne reagerer, men jeg har ikke forberedt meg så lenge for å konkurrere uten å representere mitt eget land, sier hun til nettstedet til den russiske nyhetskanalen RT.

Skihopperen Irina Avvakumova vil ikke delta under nøytralt flagg. Foto: Pavel Golovkin / AP

– Kan ikke gi opp alt nå

Kortbaneløperen Victor An forteller til det russiske nyhetsbyrået TASS at han ønsker å konkurrere som nøytral utøver under OL i Pyeongchang.

An kommer opprinnelig fra Sør-Korea, men konkurrerer for Russland etter at han ble russisk statsborger i 2011.

– Jeg har forberedt meg til dette i fire år, jeg kan ikke gi alt det opp nå, sier han.

Snowboard-utøveren Nikolai Olyunin har ikke tatt noen endelig avgjørelse.

– Avgjørelsen til IOC sjokkerer ikke meg. Jeg ønsker ikke å konkurrere under nøytralt flagg, men det er samtidig noe jeg må vurdere.

– Vi må støtte dem

OL-arrangøren i Sør-Korea sier de ønsker russere som ønsker å konkurrere under nøytralt flagg velkommen til mesterskapet.

– Vi respekterer avgjørelsen tatt av IOC som gjør at russiske utøvere kan stille under nøytralt flagg. Vi skal jobbe for at alle som deltar i mesterskapet skal få en så god opplevelse som mulig, het det fra organisasjonskomiteen i Pyeongchang.