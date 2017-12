Sundby om helsa: – Sjelden jeg har kontroll

Røa-gutten har som mange andre idrettsutøvere slitt mye med astma. I rennene før jul var luftveiene så dårlige at han endret planen, og dro hjem til full medisinsk utredning.

– Ting har vært stabilt de siste 7-8 dagene. Det er det som er trøbbelet med helsesituasjonen, den har jeg sjelden kontroll på. Jeg har alltid litt trøbbel med det, men jeg håper at det skal være mer stabilt nå enn før jul.

– Det handler om å være systematisk, de periodene jeg sliter må jeg være ekstra nøye, legger han til.

Tour de Ski: Får vi se Sundby først opp monsterbakken i år? Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Gleder seg til å teste kroppen

Nå håper han at astmaen er under sjakk for denne gangen, slik at han kan prestere i rennene som kommer.

– Jeg hadde en følelse på at astmaen ikke var helt god, og det stemte. Det er mest sannsynlig derfor det føltes så dårlig før jul. Jeg har fått kontroll på situasjonen, det var nødvendig. Nå gleder jeg meg til å konkurrere igjen, og se hvordan kroppen fungerer, sier han.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn tror Sundby har blitt rutinert på hvordan han skal løse helseproblemene.

– Dette har han slitt med siden han var liten, men det er klart det er en ekstra belastning for Martin. Det kan for eksempel bli trigget av stor høyde, eller kaldt vær. Høyde slipper han hvert fall under OL, sier han.

Selv om alle hardøktene i jula har foregått innendørs for å ikke utfordre luftveisproblemene, så tror han det ikke blir noe problem å starte Tour de Ski på lørdag.

– Tar du en risiko ved å starte i Tour de Ski?

– Nei. Risikoen ligger i å tyne det for langt. Hvis det dukker opp problemer, så må jeg hoppe av, men det håper jeg ikke skjer. Jeg trenger disse konkurransene for å komme meg i form til OL.

Vil gå fort på ski igjen

Torgeir Bjørn mener Sundby, sammen med russerne Alexander Bolsjunov og Sergei Ustiugov, er de sterkeste navnene i Tour de Ski

– Martin er en av favorittene, hvis kroppen er som den skal vel og merke, sier han.

– Målet er å kunne stille med en god kropp i Tour de Ski. Jeg har lyst til å gå fort på ski igjen, det gjorde jeg ikke før jul. Det blir tett om hvem som vinner, sier Sundby.

Tour de Ski sendes på NRK fra lørdag 30. desember til søndag 7. januar 2018.