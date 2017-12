Frustrert Sundby reiser hjem etter jaktstarten til full medisinsk utredning

– Selv i en treningsperiode skal jeg være piggere enn det jeg er nå, sier Sundby.

Han har hatt en skuffende sesongåpning denne vinteren. I de første rennene møtte han sin overmann i form av Johannes Høsflot Klæbo. I dag endte han nesten minuttet bak Simen Hegstad Krüger, som vant 15 kilometeren i fri teknikk.

Sundby fikk riktignok 15 sekunder i tillegg på tiden siden han tjuvstartet. Etter løpet stakk han til skogs.

Torgeir Bjørn kjenner ikke Martin igjen i forhold til hvordan han har gått de siste sesongene.

– Han har sett veik ut. Han går dårligere teknisk enn vanlig, sier Bjørn.

Endrer planen

– Jeg har en kropp som ikke svarer slik jeg vil om dagen. Jeg har ikke råd til at ting ikke fungerer over lengre tid i en OL-sesong, så nå må jeg over på en ny plan, sier han.

Planen var opprinnelig å bruke jula i Davos. Etter jaktstarten i morgen drar han i stedet hjem for å sjekke helsa.

– Jeg må finne ut hvordan den fysiske tilstanden er. Så må jeg nesten ta det der ifra. Jeg tror ikke det er riktig for meg å fortsette å dunke på mellomhøyde nå i hvert fall.

– Hva skal du sjekke?

– Jeg må se om ting er som det skal. Jeg skal sjekke om jeg har hatt sykdom i kroppen. Jeg skal ta en rutinesjekk med blodprøver og fysiske tester. Det har ikke kjent ut så bra i det siste.

– KROPPEN FUNGERER IKKE: Sundby reiser hjem for å finne ut hva som er galt. Foto: Anders Skjerdingstad

– Det kjennes dødt ut

Sundby føler han ikke kjenner igjen sin egen kropp og er usikker på hva som kan være årsaken.

– Jeg har ikke kjent meg bra i noen skirenn i år egentlig. Jeg har vært et stykke unna der jeg vet jeg kan være. Fysisk så kjennes det dødt ut, men jeg har tenkt at det har vært en del av planen. Det er vanskelig å si hvorfor ting ikke stemmer.

Bjørn mener det ikke er fare for OL, han tror derimot Sundby kan dra nytte av en pause i romjula.

– Det kan vise seg at dette faktisk kan være gunstig for Martin. Hvis han må stå over Tour De Ski får han bygget seg opp til mesterskapet, og kanskje få det individuelle gullet som han mangler,

Sundby sier det kan bli aktuelt å stå over Tour De Ski.

– Det dummeste jeg kunne gjort hadde vært å fortsette å kjøre på. Jeg er ikke bekymret for OL, men jeg må inn på rett spor igjen, sier Sundby som sier det kan bli aktuelt å stå over Tour De Ski om testresultatene ikke er bra nok.