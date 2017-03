Sundby om gulljaget: – Jeg kan ikke deppe

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror og håper at jeg skal stå øverst på pallen på søndag, sier Martin Johnsrud Sundby.

I det som kan være 32-åringens siste VM har han nå kun én sjanse til å ta det individuelle gullet som han mangler og lengter etter.

Etter to strake sølvmedaljer satser Sundby nå alt på søndagens femmil.

– De skal være bra klare for å gå de som stiller på startstreken ved siden av meg på søndag, sier Sundby bestemt.

Kaller seg sølvgutt

Sundby har vært veldig nære. På VM-tremila i forrige uke lå han bra an helt frem til han falt i den siste bakken. Etter det kunne Sundby bare se på mens Sergej Ustjugov seilte inn til gull.

Onsdag var Sundby nok en gang nest best. Finske Iivo Niskanen leverte en maktdemonstrasjon på 15-kilometeren og slo Sundby med 17,9 sekunder.

I pressesonen etter løpet spøkte Sundby flere ganger med at han er blitt en sølvgutt.

– Jeg kan ikke deppe. Jeg gleder meg til fredag og enda mer til søndag, sier han.

Det er femmila Røa-løperen hele tiden har ment at han har aller størst sjanse til å vinne.

– Jeg tror og håper at jeg skal stå øverst.

– Ergrer det deg at du ikke har greid å ta det gullet?

– Jeg ergrer meg ikke, jeg blir jo bare dritmotivert for det neste rennet! Det er bare det som skjer oppe i hodet mitt, sier Sundby lattermildt.

Sundby sier han er dypt imponert over gullvinner Iivo Niskanens prestasjon. Finnen vant 15-kilometeren med hele 17,9 sekunder. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Helt hinsides

Etter onsdagens sølvløp avfeide han glatt alle spørsmål som gikk på om han begynner å kjenne på gullpresset.

– Jeg tenker bare at jeg en sjanse igjen. Og den skal jeg bruke bra. Femmila er rosinen i pølsa for meg. Det er viktig for meg, sier Sundby, før han understreker:

– Jeg skal gjøre et fryktelig løp på søndag.

I går fikk man se Bjørgen vinne med utrolig 41 sekunder under kvinnenes intervallstart. Niskanens prestasjon var ikke mye dårligere.

Sundby er dypt imponert.

– Jeg er blitt slått av to gutter som var bedre. Det Iivo gjorde i dag var helt hinsides, og jeg er full av beundring for ham. Jeg er faktisk litt stolt av at jeg gjorde et så godt løp selv, sier han, og legger til:

– Jeg er i min beste form noensinne, og er fornøyd med det jeg får ut av kroppen. I dag må jeg bare ta av meg hatten for en som er mye bedre.

På pressekonferansen fikk Sundby spørsmål om det er noen andre enn han som kan vinne femmila. Da svarte han, med et stort glis om munnen, kontant «nei».

– Det er ikke sånn det funker i idrett dessverre. Jeg får bare håpe og tro at det løser seg for sølvgutter.