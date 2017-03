Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg gikk en av mine beste 15-kilometer i dag. Jeg må bare innse at jeg ikke har mer å gå med i dag, sier Sundby til NRK.

Dermed måtte nordmannen se langt etter den etterlengtede gullmedaljen også denne gangen. Sundby sikret sitt andre VM-sølv i dette mesterskapet, mens Niklas Dyrhaug tok en svært gledelig VM-bronse.

– Niskanen gikk et vanvittig løp. Jeg ble nesten litt skremt da sekundene raste på, forteller han.

Nå ser Sundby frem til nye muligheter i VM. På stafetten er Norge blant de største favorittene til et VM-gull.

– Hvis vi ikke tar gull da, skal vi reise hjem, da, ler han litt oppgitt.

NYTT VM-SØLV: Martin Johnsrud Sundby. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ustjugov stod over

Sundby jaktet på nytt sitt første individuelle VM-gull i Lahti etter at mulighetene for seier røk da han brakk staven på tremila lørdag.

Onsdag lå alt til rette for at han omsider kunne sikre seg det etterlengtede VM-gullet. Ustjugov stod nemlig over distansen for å spare seg til resten av mesterskapet i Finland.

Men de norske løperne fikk etter hvert knallhard konkurranse av hjemmehåpet Iivo Niskanen, som ble hindret av Emil Iversens fall på søndagens lagsprint.

En revansjelysten finne åpnet klart best. Ved 4,7 kilometer var han 11,4 sekunder foran Sundby.

Se intervju med medaljevinnerne her

– Som en drøm for meg

Etter 9,5 kilometer hadde avstanden økt til 25 sekunder. Dermed virket seieren sikret for Niskanen, til stor jubel fra et entusiastisk hjemmepublikum som har ventet på at den første gullmedaljen skulle komme i dette mesterskapet.

– Iivo, Iivo runget det fra glade finner på tribunene.

PÅ GULLSTOL: Niskanen hylles av Sundby og Dyrhaug etter rennet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg lurte på om jeg noen gang kunne bli like stor som Mika Myllylä da jeg var liten. Nå er jeg verdensmester, og det betyr så mye for meg, sier Niskanen etter seieren.

– Dette er som en drøm for meg. Jeg bestemte meg for at jeg ikke skulle starte så hardt, for deretter å øke tempoet, kommenterer han.

Fornøyd Dyrhaug

En svært fornøyd Niklas Dyrhaug smilte fra øre etter sin første individuelle VM-medalje.

– Det er noe man drømmer fra man begynner å gå på ski. Det var veldig stort å få det til i dag, sier han.

Dyrhaug ble vraket fra tremilen, en avgjørelse han var forbannet over.

– Det føles veldig tungt og urettferdig, innrømmer han.

Didrik Tønseth endte på 5.-plass, mens Johannes Høsflot Klæbo avsluttet VM med en 15.-plass.

En sjanse til

Sundby har to sammenlagtseire i verdenscupen og to Tour de Ski-titler, men i mesterskap har han altså aldri vunnet VM-gull.

Sykdom slo Sundby ut både før VM i Val di Fiemme og VM i Falun, og med unntak av stafettgullet i VM i 2011 er det kun blitt sølv og bronse i både OL og VM.

Siste mulighet for en individuell gullmedalje er søndagens femmil.