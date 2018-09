Sundby byttet ut Northug med russere på nattbordet 

Både Sundby og kona Marieke Heggeland har holdt foredrag om motivasjon i faget livsstilsendring og folkehelse på Høyskolen Kristiania.

For å være sikker på at han «holder fokus på målet», avslørte 33-åringen at han hadde bilder av sine argeste konkurrenter – og gjerne artikler med overskrifter om for eksempel Dario Cologna og Petter Northug – på nattbordet.

Nå er imidlertid de to byttet ut med løpere fra én skummel nasjon.

– Man må ha noen triks og noen russere på nattbordet innimellom for å «peppe opp» energien om morgenen, sier Sundby med et lurt smil til NRK.

LAGKOMPISER: Martin Johnsrud Sundby (foran) og Simen Hegstad Krüger (bak), her fra Kirkebakken Grand Prix i sommer. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Gjør underverker

Han har nemlig ikke glemt hvordan kometene Aleksandr Bolsjunov og Denis Spitsov satte sitt preg på verdenseliten i både OL og i verdenscup.

At Sergej Ustjugov nesten ikke gikk konkurranser etter at han av IOC ble nektet OL-deltakelse, gjør ham ikke mindre farlig inn i VM-sesongen.

– De har vist seg å være fryktinngytende. Det kommer flere og flere også. Vi ble herjet med sånn delvis på tampen av sesongen. Og da var ikke Sergej Ustjugov med en gang. Vi skal få mer enn nok å henge fingrene i. Det å se inn i et vakkert russisk ansikt om morgenen, det gjør underverker, sier han, og gliser godt igjen.

Preges av alderen

Sundby møter NRK på Olympiatoppen for å snakke om det aller meste i norsk langrenn.

Blant temaene er hvordan han – i en spesiell posisjon blant de 24 eliteløperne på landslagene som eldst og småbarnsfar – motiverer seg selv og hvilke mål han har satt seg i år.

33-åringen sier han ikke har lyst til å flagge sine egne målsettinger veldig høyt noen måneder før VM-sesongen braker løs.

Han mener han har mer enn nok med å kjempe blant de beste.

FIKK KLEM AV KONA: En utslitt Martin Johnsrud Sundby får en klem av kona Marieke Heggeland på toppen av slalåmbakken i Alpe Cermis, den siste etappen av Tour de Ski i 2016. Sammen har de barna Max og Markus. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg blir eldre, dessverre. Det kjenner jeg. Kroppen tåler ikke det en ung kropp tålte en gang i tiden. Det er kjipt å erkjenne det. Men jeg må gjøre de justeringene for å kjempe med de beste i verden på ski. Jeg følte i fjor at jeg var lenger unna enn jeg håpet, men så var jeg der at jeg fikk en god sesong. Men målet mitt er å kjempe helt i toppen hele veien.

– At du ikke tåler så mye, hvordan er det?

– Det er en frustrerende greie. Det er kanskje også sunt? Jeg har trent mye over mange år. Jeg kan gå tilbake i treningsdagboka, se at «dette trente jeg før den sesongen, den sesongen var sinnssykt bra» og «den må jeg prøve å kopiere». Det går ikke, sier Sundby, som etter en «seig» periode, endelig kjenner at det i disse dager begynner å løsne på trening.