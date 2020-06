Sundby og Dyrhaug blir nekta å delta i viktige konkurransar

– Akkurat no er det berre landslagsløparane på elitelaget og rekruttlaget som er på start i Blink og Toppidrettsveka, stadfestar landslagskoordinator Ulf Morten Aune til NRK.

Det inneber at Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug, som er vraka frå landslaget i neste sesong, ikkje får lov til å delta. Den beskjeden overraskar sistnemnde.

– Det synest eg høyrest veldig rart ut, eg har ikkje fått beskjeden sjølv. Både Toppidrettsveka og Blink er viktig for oss, seier Dyrhaug.

PÅ TRENING: Niklas Dyrhaug. Foto: Johannes Børstad / NRK

– Har fått mykje kjeft

Sundby håpar at retningslinjene blir litt mjukna opp og lovar å levere ein solid søknad gjennom sommaren, men vedgår:

– Eg blir litt sutrete viss eg ikkje får vere med og konkurrere, seier Sundby til NRK.

Aune stadfestar at det har vore mange reaksjonar frå folk som vil delta:

– Eg har fått mykje kjeft. Det er ikkje noko gøy, men det er sånn det er. Eg har ingen problem med å forstå engasjement. Men når ein har diskutert ei stund, skjønner ein at det gjeld helse og smittevern.

HAR FÅTT KJEFT: Landslagskoordinator Ulf Morten Aune. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Får ikkje delta på heimebane

Sundby og Dyrhaug annonserte torsdag at dei går saman på laget Team Eidissen BN Bank for å satse mot VM i Oberstdorf kommande sesong. Utanom samlingar trenar Sundby noko med landslagsutøvarane i Oslo, medan Dyrhaug trenar med landslagsutøvarane i Trondheim.

– Det er veldig trist at veldig få får lov til å gå. Særleg sett i lys av at store delar av skisesongen forsvann i mars og april, og at det ikkje har vore eit einaste rulleskirenn. Det er stort behov for at folk skal møtast og konkurrere, og det får vi ikkje til. Sett med dei brillene er det veldig trist, men vi kan samanlikne oss med Impossible Games, der det var ein og ein og to og to. Vi har komme eit steg vidare frå det, seier Aune.

– Vi har gode relasjonar, vi kjem frå landslaget begge to. Blant dei største namna. Vi får sjå korleis ting blir, seier Sundby.

Toppidrettsveka blir arrangert 20.–22. august i Trøndelag. Dyrhaug synest det blir veldig spesielt om han ikkje får delta når arrangementet går på heimebana hans.

– Den er viktig for meg å vere med i. Det er merkeleg om vi ikkje får stille på startstreken, seier han.

EIT BAD: Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby tek seg eit bad etter treningsøkta på torsdag i varmen. Foto: Johannes Børstad / NRK

Smittevernregler

– Eg har tenkt at vi må finne ei løysing, seier Svein Tore Samdal.

Han er administrerande direktør i banken som er hovudsponsor for Dyrhaug og Sundbys lag.

Årsaka til dei strenge reglane er smittevernomsyn. Dei siste vekene har det vore fleire oppmjukningar knytte til idrettsarrangement, til dømes med start i Eliteserien med 200 tilskodarar.

– Vi – det vil seie leiinga i langrenn, helseavdelinga og arrangørane – skal ha eit møte 29. eller 30. juni. 1. juli går vi ut med endeleg informasjon om kven som får delta. Då håpar vi å ha så mykje informasjon som det er mogleg å ha om smittesituasjonen, seier Aune og held fram:

– Alle saman har akkurat same ønske, at så mange som mogleg skal få stille. Men at det blir ganske få, det er openbert. Vi har innteke endå litt strengare haldning enn resten av samfunnet for å verne utøvarane.

Sportssjef i Blinkfestivalen, Arne Igland, seier til NRK at avgjerdene blir tekne i samråd med forbunda. Han fortel at han sjølv har snakka med Dyrhaug og Sundby. Torsdag og fredag får dei ikkje vere med, men Igland ønskjer dei velkomne til konkurransen på søndag, eit tolvtimers langløp.

– Det er viktigast for oss å få til noko. Dette året blir annleis, det kan opplevast urettferdig, seier Idland.

Sundby håpar dei skal finne ei løysing.

– Det har vore vanskeleg å sondere terrenget. Det har vore ein del retningslinjer, og det er gjort avgjerder som heilt sikkert er gode. Så får vi sjå om det finst plass til både meg og Niklas. Kanskje regelverket blir litt oppmjukna, seier Sundby.