Storhamar slo Vålerenga i forrykende serieåpning

Det ble en jevn og svært underholdende kamp mellom de to rivalene.

Etter 1. periode var stillingen 1-1 etter at Robin Dahlstrøm først scoret for Storhamar etter ni minutters spill. Thomas Olsen utlignet for Vålerenga etter 17 minutter.

2. periode åpnet i heseblesende tempo. Først førte Joakim Jensen Storhamar i ledelsen igjen knapt ett minutt etter at dommer hadde blåst i gang kampen.

Robin Dahlstrøm jubler sammen med Joakim Jensen (th) etter å ha scoret 0-1 målet for Storhamar. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Men Vålerenga og Morten Ask svarte nesten umiddelbart og etter 22 minutter var stillingen 2-2.

Jensen hadde imidlertid ikke tenkt å gi seg med det første. Noen minutter senere satte han inn pucken for andre gang i en periode som hadde det meste av spenning og dramatikk.

De to lagene fortsatte å følge hverandre også i 3. periode, og idet det gjenstod rundt ti minutter av kampen utliknet Vålerengas Filip Gunnarsson til 3-3.

Det så lenge ut til at matchen skulle gå til forlenging, men tre minutter før slutt satte Robin Dahlstrøm inn sin andre scoring for kvelden etter en retur fra keeper og avgjorde dermed kampen.

To av norsk hockeys største profiler var også på isen da Vålerenga og Storhamar sesongåpnet i Gjøvik Fjellhall fredag.

42 år gamle Anders Myrvold gjorde sitt sensasjonelle comeback på isen for Vålerenga, mens Patrick Thoresen er tilbake i Storhamar etter profftilværelsen i utlandet.

– Matchen og innrammingen er helt fantastisk. Det er sånn det skal være, sier Myrvold.

– Det var veldig moro, det var magisk å være tilbake, forteller han til NRK.

