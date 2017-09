Tror Storhamar kan ta seriegullet fra Stavanger

Bil kjørte inn i butikk

Politiet melder om at en bil har kjørt inn gjennom vinduet til en butikk i Storbyen Kjøpesenter i Sarpsborg. Bilfører, mann i 60-årene, hevder å ha tråkket på bremsepedalen, og at bilen da hadde gjort et byks gjennom vinduet, skriver politiet på Twitter. Ingen personer ble skadd i uhellet.