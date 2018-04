Bakgrunnen for at ishockeylaget Arctic Eagles fra Narvik kan rykke opp, er Lørenskog Ishockeylags dårlige økonomi.

Forbundet har gitt Lørenskog Ishockey seks uker på å berge økonomien. Det betyr seks uker i uvisshet for Arctic Eagles.

I Narvik mener de at østlandsklubben får for lang tid til å ordne opp, og frykter de må si nei til plassen, om det skulle få tilbud om plass.

– Om seks uker er det for sent, sier styreleder Stig Winther i Narvik Hockey, som begrunner det med at det er for kort tid til å kunne få oppjustert de økonomiske rammene for sesongen.

Føler seg dårlig behandlet

– Vi har et budsjett for 1. divisjon og et annet for GET-ligaen. Vi kan ikke handle spillere til GET-ligaen, dersom vi ikke skal spille den.

Dette ser derimot mindre og mindre sannsynlig ut, ettersom østlandsklubben har fått ut mai måned til å redde seg selv.

– Jeg tror ikke det passer forbundet å ha et uromoment i Nord-Norge. Som egentlig skaper mer kostnader for de andre klubbene, mener han.

Deler ikke oppfatningen

– Nei, det burde jo Stig Winther snakka med oss om. Når han ikke snakker med oss, så er det jo dumt at han kommer med slike antydninger. Det er jo fullstendig feil, sier generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide.

Han deler ikke oppfatningen til Winther. I tillegg til at han avviser at forbundet ikke vil ha Narvik i divisjonen, minner han samtidig om at Lørenskog ikke har kastet inn håndkleet enda.

– Det er Lørenskog som må se på om de skal ha den plassen eller ikke. Vi kan ikke ta utgangspunkt i at det er en klubb som forsvinner ut av Get-ligaen, svarer han.

