Kvelden mandag den 13.12.2021 fikk jeg råd fra SIL om ikke å uttale meg til media. Jeg har derfor vært taus frem til nå.

Aller først ønsker jeg å beklage til Jacob Noer, de andre lagkameratene og alle andre berørte for hendelsen som fant sted på trening mandag formiddag. Uansett hvor mye jeg ønsker hendelsen ugjort, så er det er ikke mulig. Jeg kan bare gi min uforbeholdne beklagelse, og da spesielt til Jacob men også til resten av mina lagkamerater. Når ting er som de er, så er jeg glad og lettet over at han hurtig var tilbake på trening igjen uten skader.

Det har vært og er fremdeles enorm negativ oppmerksomhet rundt meg og min person siden mandag, i alle typer media. Dette må jeg bare stå i, men det er trist å se at de rundt meg har det vanskelig på grunn av meg og mine handlinger. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har uttrykt støtte til meg som person og til mine nærmeste, i denne svært vanskelige tiden.

Jeg ble muntlig suspendert mandag kveld og innkalt til drøftingsmøte i dag, den 17.12.2021. Umiddelbart etter drøftingsmøtet i dag mottok jeg en e-post hvor jeg ble meddelt avskjed fra SIL.

Jeg synes det er utrolig trist at mitt forhold til SIL avsluttes på denne måten. Jeg hadde håpet på å fortsette å spille for SIL også i tiden fremover, og at saken kunne løses internt, slik at jeg på den måten hadde fått sjansen til rette opp i det som beklageligvis har skjedd.

Dette er den uttalelsen jeg gir til media av hensyn til min familie og de rundt meg. Jeg ber om forståelse for mitt ønske om at vi som familie får ro fra media i denne svært tøffe og uvisse tiden vi går i møte.

Til slutt vil jeg ønske mine lagkamerater og alle i støtteapparatet lykke til med resten av sesongen og en fredelig og god jul.