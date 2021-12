Utland kjempet med følelsene i sin siste landskamp: – Jeg tenkte at det var den siste kampen

– Jeg kjenner at jeg ikke klarer å bruke den energien jeg hadde tenkt å bruke på fotballbanen på å flytte og starte på nytt igjen, sier hun.

29 år gamle Utland har i flere år vært en sentral brikke på det norske kvinnelandslaget. Så sent som i 10-0-seieren over Armenia i forrige uke scoret hun to ganger.

– Visste du at det ble din siste landskamp?

– Jeg tenkte at det var den siste kampen. Og da vi sang nasjonalsangen, måtte jeg mime, for jeg ble rørt. Og da jeg scoret de to målene tenkte jeg at det var mine siste landslagsmål, innrømmer hun.

Spissen avsluttet dermed med 65 A-landskamper og 26 mål. Hun debuterte på landslaget i 2015 og har spilt i tre mesterskap.

OVERRASKET: Landslagssjef Martin Sjögren. Foto: Berit Roald / NTB

Landslagssjef Martin Sjögren er overrasket over Utlands beslutning om å legge opp.

– Lisa nevnte dette for meg på samlingen, og jeg ble overrasket. Hun har noen bra år igjen, så jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle få den beskjeden, innrømmer han.

– Jeg synes det er noen år for tidlig, men jeg respekterer avgjørelsen hennes.

– Vi (landslaget) mister en spiller som alltid jobber beinhardt, dessuten scorer hun mye mål, også, forteller landslagssjefen.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp ser heller ikke noen god grunn til at Utland skal legge opp nå.

– Hun har mange gode år igjen på fotballbanen. Hun er i god form og har hatt en ok sesong. Dette er sjokkerende, er hans reaksjon.

Utgående kontrakt

Utland har spilt for Rosenborg de to siste sesongene. Før det var hun England-proff i klubben Reading. 29-åringen har også spilt for svenske Rosengård, Røa, Trondheims-Ørn, Amazon Grimstad og Fløya. Spissen var på utgående kontrakt med klubblaget Rosenborg.

– Lagvenninnene ble litt sjokkert, røper Utland.

– Jeg har pratet med flere på telefon, og det har vært fine samtaler

SCORER: Utland setter inn ballen i kampen mot Armenia. Hennes siste landskamp. Foto: Hakob Berberyan / AP

– Fikk beskjed veldig sent

Selv om Utland helst ønsket å fortsette i Rsenborg, forteller hun at hun skjønner begrunnelsen til treneren.

– Han vil ha en annen type spiss. Det har jeg følt litt på også, at jeg ikke har vært den optimale spisstypen som han har ønsket seg.

Hun kommer likevel med et lite stikk til sin tidligere arbeidsgiver.

– Jeg fikk beskjeden veldig sent. Det gjorde situasjonen min litt vanskeligere. Det håper jeg han kan ta lærdom av. Jeg vil ikke at det skal skje med mine lagvenninner.

– Men jeg gleder meg til å fortsette å heie på dem. Jeg vil bare Rosenborg sitt beste, forteller hun til NRK.

Utlands tidligere trener Steinar Lein kommenterer Utlands avgjørelse om å legge opp på denne måten til avisen Nidaros:

– Hun hadde sikkert muligheten til å fortsette karrieren, så det er veldig synd at hun velger å gi seg. Vi vet at hun har trivdes veldig godt i Trondheim, men dessverre er toppidretten av og til slik at vi må ta fryktelig kjipe avgjørelser, sier Lein.