– Det er veldig stort. Det er noe jeg har jobbet for i mange år, så det er kjekt å endelig ta steget opp til øverste divisjon, sier Cecilie Frøyland.

Frøyland har vært hoveddommer på et par toppseriekamper denne sesongen, men nå blir hun fast. I tillegg er hun den eneste nye hoveddommeren for 2022-sesongen.

Hoveddommer Cecilie Frøyland. Foto: Trond Gausemel

Og hun er den første kvinnelige hoveddommeren fra Rogaland som dømmer i Toppserien siden hennes mentor Lisbeth Lode ga seg i 2004.

Målet er også å få dømme herrekamper på høyere nivå, noe som ikke er urealistisk. For det er en positiv utvikling blant kvinnelige dommere.

Noe Norges Fotballforbund (NFF) har jobbet målrettet mot, ifølge dommersjef Terje Hauge. Det er per desember 2021 cirka 40 prosent flere kvinnelige dommere sammenliknet med 2015.

Dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge. Foto: Trond Tandberg / Getty Images

Slik er tallene på tross av at NFF har mistet cirka 40 kvinnelige dommere under koronaen.

– Vi var altfor få kvinner i 2015. Det sto ikke i forhold til hvordan andre roller var fordelt i fotballen. Da måtte det jobbes med, sier Hauge.

Neste år er Emilie Rodahl Torkelsen og Henrikke Holm Nervik de to første kvinnene som skal være hoveddommere i Obos-ligaen. Fem kvinner skal dømme i Eliteserien og Obos-ligaen.

Hoveddommere i Toppserien 2022 Ekspandér faktaboks Cecilie Frøyland (ny)

Emilie Rodahl Torkelsen

Henrikke Holm Nervik

Ingvild Langnes Aarland

Karoline Marie Jensen

Marit Buhaug Folstad

Sarah Fatemeh Zangeneh

Veronika Fjeldvær Kilde: NFF

Kvinnelige dommere i Eliteserien, assistentdommere Ekspandér faktaboks Silje Elisabeth Thoresen (ny)

Monica Løkkeberg (ny) Kilde: NFF

Kvinnelige dommere i Obos-ligaen Ekspandér faktaboks OBOS-ligaen, hoveddommere: Emilie Rodahl Torkelsen (ny) Henrikke Holm Nervik (ny) OBOS-ligaen, assistentdommer: Line Cathrine Nymoen (ny) Kilde: NFF

Egen dommerskole

Tidligere har tendensen vært at kvinnene som raskt har kommet til toppen også tidlig har gitt seg på grunn av kritikk for avgjørelser fra klubber.

Men nå har rekrutteringen blitt satt i system, og kvinnene har fått sin egen dommerskole gjennom Norcore. Samtidig må de jobbe godt og vise at de er stabile i 1. divisjon, før de slipper til i toppen.

– Dette er Cecilie et godt eksempel på. Hun har dømt i 1. divisjon siden hun var 20. Et stopp i 1. divisjon med tett oppfølging gjør at kvinnene blir stabile. Når de er stabile får de prøve seg i Toppserien, sier Hauge.

Ville gi seg tidlig

I starten syntes ikke Frøyland det var så gøy å være dommer, da hun startet som 13-åring. Det var kjekt å tjene noen ekstra penger, men ikke like kjekt å få kjeft.

– Du måtte stå i det, og det var noen ganger man ble sittende med tårer i øynene i bilen etter kampen. Sånn er det for så vidt ennå, innrømmer dommertalentet.

Dommerrollen krever god fysikk. Foto: Trond Gausemel

Hun mener nøkkelen har vært god oppfølging fra start, og etter hvert ble det gøy.

– Men du må tåle å få litt kjeft, sånn er det. Jeg har jo valgt en utsatt hobby, understreker hun.

Frøyland mener det er viktig at flere kvinnelige dommere hevder seg i toppen på herresiden også. På grunn av tempoet og rammene rundt.

– Det er greit å få matche seg på begge deler.

Vil ha med flere kvinner i topp

Lisbeth Lode har vært en viktig mentor og støttespiller for Frøyland. Selv om hun ga seg som toppdommer i 2004 har hun fortsatt å følge opp talent i kulissene.

Hoveddommer Cecilie Frøyland og mentor Lisbeth Lode. Foto: privat

– Det er utrolig kjekt å jobbe med de unge og se utviklingen. Cecilie har utviklet seg enormt de årene jeg har fulgt henne. Hun har jobbet godt, trent mye og dømmer bra. For det kreves en hel del å nå toppen, sier hun.

Hun mener det er veldig positivt for miljøet at det nå kommer flere kvinner til blant dommerne.

– Det gir et helt annet miljø. Jeg tror mennene setter pris på å ha med kvinnene, sier hun.

Selv om utviklingen er positiv ønsker Lode fortsatt å få inn flere kvinner. Hun vet ikke hvorfor så få kvinner har hevdet seg på høyt nivå som dommer i Rogaland, men nå er det mange talent som ligger og lurer.