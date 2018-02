Stina Nilssons trener syk - frykter norovirus

– Vi har en høy beredskap nå. Ole Morten er blitt flyttet til et annet sted, sier landslagslege Per Andersson til avisen Expressen.

Tirsdag kom beskjeden om at det fryktede og svært smittsomme noroviruset hadde brutt ut i OL-byen. Viruset gir klassiske omgangssyke-symptomer som kvalme, oppkast, vondt i magen, diaré og feber.

Nå har altså det svenske landslaget i langrenn blitt rammet.

– Han må holdes borte en stund, sier legen til avisen.

Vurderer flytting

Landslagslegen tviler på at Iversen, som er trener for kvinnelandslaget og personlig trener for svenskenes gullhåp Stina Nilsson, vil være klar til lørdag. Da skal kvinnene gå sin 15 km.

Dermed er det en fare for at Nilsson må greie seg uten Emil Iversens far når startskuddet går for langrennskvinnene i OL.

– Nei, det finnes en risiko for at han er borte da, sier Andersson, som frykter at flere i den svenske troppen kan bli smittet.

– Det er klart. Det er en svært smittsom sykdom.

Nå vurderer svenskene om de skal flytte på den svenske troppen, men det er foreløpig ikke tatt en avgjørelse på om de skal finne et nytt sted å bo.

Landslagslege for langrenn og kombinert, Petter Olberg. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

Norge innfører hilseforbud

Også i den norske landslagstroppen tar man sine forholdsregler etter at det tirsdag ble kjent at noroviruset hadde brutt ut.

Utøverne har blant annet fått hilseforbud når de møter presse og andre personer som ikke er i troppen.

– Det er marerittet til en medisinsk ansvarlig å få det viruset i troppen, det er krise for en utøver å bli smittet, sa Petter Olberg, som er landslagslege for langrenn og kombinert til NRK.

– Får man den smitten inn i en tropp, blir det fort en dominoeffekt som er vanskelig å styre. Da blir det kaos.

1200 sikkerhetsvakter i Pyeongchang skal være satt i karantene på grunn av noroviruset. I fraværet av sikkerhetsvaktene har 900 soldater tatt over jobben deres i OL-byen. Også flere hundre frivillige er rammet.

Ingen i den norske troppen skal være smittet.