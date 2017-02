Nordmennene som jobber for å hindre norsk skidominans

I Lahti er verdenseliten i full gang med å forberede seg til VM.

Norge har dominert langrennssporten de siste årene. Forventningene til de norske utøverne i VM i de finske skogene er store.

Men i kulissene er det nordmenn som arbeider for å stoppe den norske dominansen i langrennssporet. Norsk kompetanse er attraktiv hos utenlandske konkurrenter.

Hva er det som får nordmenn til å trene utenlandske skiløpere? Utøvere som ønsker slå nordmennene i skisporet.

– Jeg er hundre prosent svensk i damefinalen

En nordmann som har funnet ut at det er attraktivt å prøve å sette en stopper for den norske dominansen i Lahti er Ole Morten Iversen, faren til Emil Iversen. Han er landslagstrener for de kvinnelige svenske langrennsløperne. Erkerivalen til Norge.

Nordmannen liker seg som trener for fienden.

– Det er fantastisk gøy. Hele sesongen har vært en fin reise for meg, forteller Iversen til NRK.

I Lahti er kanskje deres fremste medaljehåp Stina Nilsson. I VM i Falun tok Nilsson tre sølv og ble døpt sølvjenta av hjemlig presse.

Etter VM i Lahti håper den svenske pressen på at de kan kalle henne gulljenta. Torsdag er første mulighet for svenskene til å slå de norske rivalene på sprinten. Da legges nasjonalfølelsen bort.

– Jeg er hundre prosent svensk i damefinalen, poengterer Iversen.

SVENSK: Den norske treneren Ole Morten Iversen forteller at han vil være svensk i damefinalen på torsdagens sprint. Her snakker han med svenskenes gullhåp Stina Nilsson. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Langrennssportens Pep Guardiola

Iversen er ikke den eneste nordmannen som vil prøve å hindre norsk dominans. Bak britenes medaljehåp står de to norske trenerne Jostein Vinjerui og Hans Kristian Stadheim. Vinjerui er også trener for Island og Japan, mens de tyske kvinnene trenes av Torstein Drivenes.

Trond Nystad var med på mennenes suksessperiode i skisporet. I fjor ga han seg som trener for landslaget etter fem år.

Nå jobber Nystad, en av verdens mest meritterte skitrenere, for Østerrike. Der var de strålende fornøyd med å ha knyttet til seg Nystad og norsk ekspertise. Han ble sammenlignet med Pep Guardiola og fikk ansvaret for opplæringsplanen i det østerrikske skiforbundet.

Arvtakeren til Nystad på det norske landslaget ble Tor Arne Hetland, som både har trent Sveits og Canada. Tidligere var NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland trener for Sveits og stod nær Dario Cologna. Petter Northugs og Martin Johnsrud Sundbys argeste rival for noen sesonger siden.

At norsk skikompetanse er ettertraktet i utlandet tror Ole Morten Iversen handler med å få inn nye impulser og tanker. Det er ny tenkemåte og et lite eventyr som frister trenere til å melder overgang til utenlandske nasjoner.

– Vi har god historie på det å lykkes i langrenn. At vi har stor kompetanse i langrenn det har vi jo, men det finnes i Sverige også. Det er ikke alt det at det snus på hodet. Det er det med å få inn noe nytt. Det har vært intensjonen i Sverige, forteller Iversen.

I LØYPEN: Her snakker Trond Nystad med sin tidligere elev Martin Johnsrud Sundby under et løp denne sesongen. Nystad er nå langrennskoordinator i Østerrike. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Britisk eventyr i Norge

Noen utenlandske utøvere velger ikke bare å hente den norske kunnskapen til seg. Enkelte bosetter seg også i Norge for å få norske impulser.

En av dem er Andrew Young. Skotten konkurrerer for Storbritannia og har bodd i Norge i over 6 år. Selv om han er skotsk har han lært seg flytende norsk.

I Lahti er han en outsider på sprinten, selv om målet hans er topp ti. Han gleder seg til å konkurrere med nordmennene.

Da han var 19 bestemte han seg for å satse på ski og søkte seg til det beste miljøet for hans satsing: Norge.

– Nå bor jeg på Lillehammer der det er lange vintre. Det viktigste for en langrennsutøver er å trene på ski. Det er det som er viktig, forteller Young.

Norge har en enorm bredde i langrenn. De nest beste er på et veldig høyt nivå. For en brite gir det en god treningshverdag.

– Jeg trener mye med Team Telemark og mange av utøverne der ville trolig ha fått plass på andre nasjoner som Italia og Sveits, for eksempel, forteller Young.

For lite snø i Skottland

Et eksempel på hvilke muligheter som finnes i Norge er når han har tilfeldigvis møtt på landslagsløper Sindre Bjørnstad Skar i skiløypa på Lillehammer. Det har endt med en god treningsøkt på veldig høyt nivå. Noe lignende ville nærmest vært helt utenkelig i Skottland.

Derfor har lagkameratene Annika Taylor, Callum Smith og Andrew Musgrave gjort det samme som Young. Sistnevnte kan fort vise seg å ta medalje i VM.

– I Skottland er det ustabile vintre med lite snø, forteller Young.

PALLEN: Andrew Young er skotsk, men satser på langrennskarrieren fra Norge og bor på Lillehammer. Her står han på pallen etter å ha blitt nummer tre på sprinten under verdenscuprennet i italienske Dobbiaco 2015. Foto: Luciano Solero / Ap

Tidligere i vinter vakte det oppsikt da Sergej Ustjugov valgte å stille til start under Norgesmesterskapet på Lygna. I 2014 vant Musgrave NM-sprinten, men ble ikke kronet som norgesmester siden han er skotte.

Snarveien til VM for nordmenn med dobbelt pass

Den skarpe konkurransen i norsk langrenn får enkelt nordmenn til å søke muligheten utenlands. De går for fienden.

Konkurransen er beinhard for å representere Norge i verdenscupen. Enda hardere i VM siden utøverkvoten er mindre. Derfor er flere gode løpere er vraket til Lahti. Dette er løpere som kunne hevdet seg på resultatlisten i VM.

GRESKNORSK: Melina Magulas er gresknorsk og representerer Hellas under ski-VM i Lahti. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Derfor er det tre nordmenn som har valgt å gå for andre nasjoner i VM. Et eksempel er Snorri Einarsson som skal gå for Island.

Et annet eksempel er gresknorske Melina Magulas (32), som går for Hellas. Onsdag prøvde hun å kvalifisere seg til VM, men klarte ikke å komme blant de ti beste.

– Mange mener jeg er heldig som fikk muligheten, det synes jeg selv også. I forhold til de norske er jeg turist, sier hun til NRK.

– Er dette en snarvei til VM?

– Det er definitivt en snarvei, men dette er motivasjonen min. Jeg har flydd ned til Hellas for egen regning der jeg har gått Fis-renn i mellomhøyde, forteller Magulas.

Trenes av Frode Estil

Thomas Hjalmar Westgård (21) er født på Leka i Nord-Trøndelag. Trønderen har irsk mor og har derfor valgt å representere Irland i VM. I treningsarbeidet får han støtte av verdens- og OL-mester Frode Estil.

For Westgård var valget enkelt å representere Irland istedenfor Norge.

– Jeg har spurt meg selv om jeg vil bruke 6 seniorår for å kanskje gå et verdenscup på nasjonal kvote eller bytte nasjon for å skaffe seg World Cup og mesterskapserfaring fra ung alder av som gir en enorm motivasjon i treningshverdagen, forteller Westgård til NRK.

IRSK: Thomas Hjalmar Westgård tror det er sunt for langrennssporten at mindre nasjoner blir representert i VM. Selv går han for Irland istedenfor å kjempe om en plass på det norske laget. Foto: Privat

Men han benekter at han har tatt noen direkte snarvei til VM siden han tross alt har irsk pass. 21-åringen er kvalifisert til VM siden han har nok Fis-poeng. Noen stor irsk smørebuss tilsvarende den Norge har, blir neppe å se i Lahti.

– Jeg har et budsjett som skal dekke alle reise og rennkostnader inkludert servicemann. Noe smørehjelp har vært lite organisert, men har her blitt reddet av Sverige og Storbritannia.

Westgård mener det vil være sunt for skisporten at mindre nasjoner er representert i VM. Kanskje har han rett.

Likevel, om VM i Lahti ikke ender med norsk suksess er trolig kunnskapen og impulsene hentet fra verdens beste langrennsnasjon.