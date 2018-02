Norovirus er en svært smittsom omgangssyke. Viruet gir klassiske omgangssyke-symptomer som kvalme, oppkast, vondt i magen, diaré og feber.

– Det er marerittet til en medisinsk ansvarlig å få det viruset i troppen, det er krise for en utøver å bli smittet, forteller Petter Olberg, som er landslagslege for langrenn og kombinert til NRK.

– Får man den smitten inn i en tropp, blir det fort en domino-effekt som er vanskelig å styre. Da blir det kaos, sier legen, som innrømmer at han er bekymret.

Isolert på rommene

Foreløpig er det de ansatte i OL-organisasjonen som er smittet, og ingen norske utøvere. Ifølge nyhetsbyrået AP skal 1200 sikkerhetsvakter i Pyeongchang-OL være satt i karantene på rommene sine på grunn av noroviruset.

Smittealarmen gikk etter at 41 sikkerhetsvakter ble rammet av diare og oppkast. Ifølge Olberg skal rundt 300 frivillige så langt ha blitt syke.

– Ja, smittealarmen har gått. Vi har fått rapporter om at det er ansatte i organisasjonskomiteen. Det er ingen i den norske troppen som er smittet, sier sjefslege i Olympiatoppen under OL, Mona Kjeldsberg til NRK.

Landslagslege Petter Olberg. Foto: Anders Rove Bentsen / NRK

– Hva gjør dere nå?

– Vi intensiverer det vi ble enige om på forhånd, og føler vi har gode rutiner. Det betyr i første omgang god håndvask etter toalettbesøk, treningsrom og i fellesområder. Så langt er det ingen tegn til at smitten har nådd den norske troppen, sier hun.

Minner om hygiene

Fartslaget i alpint bor cirka 45 minutter unna (ca 4 mil utenfor byen). Der oppe bor kun fartslagene (til de største alpinnasjonene).

Det gjør at de er mindre utsatt for smitte, sier alpinsjef Claus Ryste.

– Men det er jo 400 - 500 stykker som bor her oppe også og vi er i kontakt med mye folk. Det viktigste er å holde et normalt fokus som vi har på slik forebygging. Så får vi se hvordan dette går, forteller han.

– Gjør dere noe annerledes i forhold til dette nå siden OL starter om fem dager for deres del?

– Nei, ikke annet enn å minne om rutinene. Det vil si grundig håndvask, hygiene og å tenke på hva man spiser i et annet land og kultur. Vi reiser jo 220 dager i året, så dette er selvfølgelig noe vi er vant til. Men vi minner selvfølgelig hele troppen om dette nå, sier han.

Jansrud ikke hundre prosent

Kjetil Jansrud har for øvrig vært utsatt for et virus, som som gjorde at han måtte stå over verdenscupen i Garmisch forrige helg. Han har nå trent som normalt i tre dager i OL-løypene, men han er fortsatt ikke hundre prosent, sier Ryste.

– Han er i stigende form. Men han var på en skikkelig runde med virus, så jeg tror det var lurt av han å stå over i Garmisch.