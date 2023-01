– Jeg elsker Tour de Ski. Det er et godt konsept, og så kan det forandre seg fra år til år. Det er topp, det, sier Arild Monsen til norsk presse.

Sprintlandslagets hovedtrener stopper opp i løypen. Nesten uoppfordret går han i strupen på kritikken som har haglet mot Tour de Ski. Han er godt fornøyd med organiseringen og slik det har utspilt seg så langt.

Spesielt tar han for seg den som har kommet fra TV 2s eksperter: Petter Northug og Petter Skinstad. Han mener kritikken blir for lettvint.

Reagerer på «skandale»-utsagn

Northug mente åpningssprinten i Tour de Ski var helt håpløs. Han kalte prolog-gjennomføringen en skandale. Flere av de norske utøverne tok til motmæle. Det er den ene tingen Monsen reagerer på.

– Når man bruker ordet skandale om det ... Det er ikke første gang det var sånn, det har vært sånn i mange, mange år. Til og med når flere av de som sier dette nå, var aktive før ..., sier Monsen.

Samme dag gikk Petter Skinstad hardt ut i en kommentar og døpte om «Tour de Ski» til «Tour de Kjip». Da Monsen så at Federico Pellegrino tok til motmæle i VG, var han glad for at noen sa ifra.

Skinstad har fått presentert kritikken fra sprinttrener Monsen. Han er glad for at landslagsledelsen engasjerer seg, men er fortsatt rykende uenig i at Tour de Ski faktisk er et bra produkt.

– De siste årene har programmet vært tilnærmet likt. Det har blitt kjedeligere og kjedeligere samt mer og mer innholdsfattig. Tour de Ski har blitt kjipere i selve programmet, antall profiler, premiepenger og oppmerksomhet.

Når NRK presenterer argumentene til Monsen og videreformidler at sprinttreneren mener programmet endrer seg fra år til år, svarer TV 2-eksperten kontant:

– Jeg hører bare mange dårlige argumenter for hvorfor det ikke skal bli bedre og veldig få gode grunner til at det skal fortsette som nå.

Klar tale: – Jeg støtter Tour de Ski

Den italienske veteranen Federico Pellegrino ga søndag uttrykk for at det alltid er noen som klager i Norge. Monsen kunne knapt vært mer enig.

På spørsmål om man er for kritiske i Norge, svarer Monsen kjapt:

– Den begynner jo hos en TV 2-ekspert hjemme i Norge. Det er helt i orden. Han må bare gjøre det, men jeg berømmer dette og synes det er bra. Det er alltid lett å være etterpåklok, inkludert meg selv. Jeg har mange ganger vært skeptisk og gått mye bedre enn jeg hadde trodd. Jeg støtter Tour de Ski, sier Monsen – før han legger til:

– Man kan ikke skylde på oss for at klimaet har blitt slik det er rundt oss.

– Gjør det at dere opplever at dere er sytete?

– Jeg har snakket med FIS-sjefen i dag, og han vet hvor den norske kritikken kommer fra. Han vet at kritikken ikke kommer fra den norske leiren her, men andre medier i Norge. Det er jo helt i orden. Man må jo bare hamre løs, men vi er ikke helt med på alt det som blir sagt, sier Monsen til NRK.

Forsvarer kritikken: – Muligheten kastet bort

Etter «Tour de Kjip»-kritikken er det kun Monsen og Pellegrino som har ytret seg negativt om kritikken, sier Skinstad til NRK.

– Det er for tradisjonelt, for likt og for lite forutsigbart. Derfor blir også alt for kjedelig og kjipt. Tour de Ski kom inn i langrennsverden som en virvelvind med fellesstart, sprint og lengre distanser blandet i ett. Nå er den muligheten kastet bort.

Petter Northug kommenterer ikke direkte Monsens utspill, det tenker han ikke så mye på, men han legger seg i samme spor som Skinstad.

– Vi poengterte at vi i hovedsak snakker om programmet Tour de Ski. Før i tiden var det veldig eksklusivt med etapper som Cortina-Toblach, en prolog på 3,75 kilometer, sier Northug til NRK.

– Ting du ikke gjorde til vanlig i verdenscupen.

Trønderen er sammen med Johannes Høsflot Klæbo den som har vunnet flest etapper i Tour de Ski. 13 i tallet. Han vant sammenlagt i 2015. Nå etterlyser han nytenkningen som gjorde at det ble en suksess.

– Vi ønsker den innflytelsen tilbake og tror den vil bidra til å heve interessen.