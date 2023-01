– Jeg fikk helt sjokk da jeg var ute og løp her i går kveld og tok på meg treningsjakken og en supertrøye og holdt på på omkomme. Jeg var helt overopphetet, sier Johannes Høsflot Klæbo med et lite smil om munnen.

Han holdt naturligvis ikke på å omkomme, men det ble varmt med stort mer enn en t-skjorte under treningsjakken. Høye temperaturer har preget den tyske fjellheimen de siste dagene. På det varmeste var det rundt 15 grader celsius i Oberstdorf mandag.

– Det er jo sjokkerende, men jeg har sett et skirenn her for et par år siden der de ikke engang klarte en løype på 3,3 kilometer her, sier Klæbo etter en treningsøkt som tidvis talte tosifret antall plussgrader.

SJEKK FORSKJELLEN: Bildet til venstre er fra stadion i Oberstdorf 6. mars 2021 under VM i nordiske grener, til høyre er bildet fra Tour de Ski-stadion 2. januar 2023. Terje Pedersen/NTB

For selv om vi har kommet oss inn i januar, er det lite som minner om vinterstemning i den tyske vintersportsbyen.

– Det er ikke meningen at man skal gå på ski når det er 15 plussgrader. Da blir det sånne forhold som i dag, sier Hans Christer Holund til NRK.

Uvante forhold: – Kjedelig

Kun et par snøfiller har klart å bite seg fast på skyggesiden av dalen.

Underveis i mandagens trening var det flere utøvere som gikk i bakken på grunn av løssnøen.

– Da vi kom frem søndag kveld føltes det ikke ut som at vi var i januar og at vi skulle ut å gå skirenn, sier Simen Hegstad Krüger.

SKEPTISK: Simen Hegstad Krüger etter sprinten i Val Müstair lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er jo kjedelig for en langrennsløper å se grønne plener i januar, men det er slik det er, sier Pål Golberg, til NRK.

Golberg tok VM-gull på stafetten på samme stadion i 2021, som også da slet med varmen.

– Jeg har ikke sett det så grønt og bart som nå. Vi har hatt noen fryktelig varme dager under VM også, men da var det jo snø her. Slik som det er nå, har vi ikke sett før, sier langrennssjef Espen Bjervig.

SOMMERLIG: Langrennssjef Espen Bjervig trengte ikke å finne frem det varmeste tøyet før mandagens trening. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Ønsker oss natursnø og ordentlig vinter

1300 meter over havet, i innkjøringen til Oberstdorf, er det hele 13 grader. På selve stadion, som er på 800 meter over havet, er det enda varmere.

Varmen har preget byen som ligger helt sør i Tyskland, som også er langt over normalen. Den gjennomsnittlige høye temperaturen er på -1,9 grader celsius.

Det er grønt så langt øyet kan se.

– Utøverne kler seg etter temperaturen, men det er ikke slike forhold vi ønsker oss fremover. Vi ønsker oss natursnø og ordentlig vinter, sier Bjervig.

GRØNT: Det er nesten så plenklipperen må frem i Oberstdorf mandag formiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Arrangøren har måtte hente inn reservesnø for å sikre den 3,3 kilometer lange løypen hvor det skal gås 10- og 20-kilometer de to kommende dagene.

Ekstremvarme over hele Sentral-Europa

Mandag er det hele 15 grader og sol i det som til vanlig skal være en vinterlandsby. Tirsdag venter syv grader og lett regn for langrennsløperne.

– Dette minner meg jo mer om et sommersted enn vintersted. Dette er ganske trist å se, sier statsmeteorolog Bente Wahl mens hun ser på bilder fra Oberstdorf.

Over hele Sentral-Europa ligger store røde punkter som indikerer ekstremvarme for årstiden og området, forklarer meteorologen.

Varmluften kommer fra sør og blir liggende i områdene hvor Tour de Ski skal arrangeres frem til utøverne skal gå opp monsterbakken utenfor Val di Fiemme søndag.

EKSTREMVARME: De røde punktene indikerer temperaturer for at det blir ekstremt varmt i forhold til normalen på et gitt sted. Foto: Geirr Larsen / NRK

– Klimaendringene viser oss at temperaturen stiger, og at vi særlig vinterstid vil merke det aller best. Selv om vi har mildværsperioder er det ikke fullt så merkbart her enda, mens nede i Alpene, hvor man får 15 varmegrader over én uke som nå, så vil det tære veldig mye på snøen, sier Wahl.

UVANT: Bildene fra Oberstdorf er alt annet enn fine vinterbilder, sier statsmeteorolog Bente Wahl. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Kun ti dager før den 17. utgaven av Tour de Ski skulle åpnes, ble arrangør, nasjonale skiforbund og Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) enige om at det var gode nok forhold for å arrangere touren.

– Ikke det man ønsker seg

– Det å gå skirenn i 15 varmegrader og sol er ikke det man ønsker seg, sier Wahl.

I Belarus ble det satt ny varmerekord for januar måned med hele 4,5 grad. I Vysokaje, som ligger helt vest i landet, viste temperaturmåleren 16,4 grader søndag.

Les også: Kampen om skiføret

Det har også blitt satt varmerekorder i Polen (19,0 grader), Danmark (12,6 grader), Tsjekkia (19,6 grader), Nederland (16,9 grader), Litauen (14,6 grader) og Latvia (11,1 grader).

Vintervarmen har ført til trøbbel også for alpinbakkene i alpene. Bilder fra skisenteret Le Semnoz nært Annecy i Frankrike viser kun små snøflekker.

Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Sesongåpningen for skiskytterne på Sjusjøen ble også preget av snømangel i starten av november.

Opp til 100 trailerlass med snø måtte til for at skiskytterne kunne starte sesongen.