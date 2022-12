Landslagsutøverne fnyser av Northugs «skandale»-utspill

– Skandale er å ta i, sier Pål Golberg til NRK.

Han har nettopp fått høre at TV 2-ekspert Petter Northug slakter dagens prologløsning i sveitsiske Val Müstair. Snøsituasjonen gjør at løperne må gå én sløyfe to ganger i prologen, og derfor er det lagt inn en to minutters pause mellom hver femte løper.

Det er dette som får Northug til å frese.

– Vi kan ikke begynne på denne måten når vi skal vise fram produktet Tour de Ski. Dersom Val Müstair ikke kan ha et bedre opplegg enn at en prolog som varer i to timer så må FIS (Det internasjonale Skiforbundet) finne en annen plass, sier Northug til egen arbeidsgiver.

Han møter motbør hos flere landslagsløpere.

– Man gjør det for å optimalisere for løperne. For utøverne så er det den beste løsningen, mener Golberg.

Det samme sier lagkompis Martin Løwstrøm Nyenget:

– Jeg synes ikke at dette er noe problem. Når vi går to runder her, så tror jeg det er en fair måte å gjøre det på, slik at ingen kan få fordel av å ligge i noens rygg.

Iversen støtter Northug

Simen Hegstad Krüger er helt enig med både Golberg og Nyenget:

– Jeg mener dette er den riktige måten å gjøre det på, sier han.

UENIG MED NORTHUG: Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen / NTB

Krüger trekker frem at det er heatene som er det viktigste for produktet, og at folk får tåle at prologene blir litt langdryge.

– Da får man ekstra tid til å følge med på hver enkelt løper, mener han.

Landslagskamerat Emil Iversen støtter Northugs analyse.

– Det blir litt «jalla», mener trønderen.

– Det virker ikke som at de har helt peiling, sier han om arrangøren, før han legger til at det absolutt ikke er grunnen til at han ikke maktet å ta seg videre til kvartfinalene senere i dag.

Kjempeskreller

Selv om det altså råder uenighet vedrørende prologformatet, er det liten tvil om at Tour de Ski-starten ble skandaløst dårlig for flere av sammenlagtkanonene på kvinnesiden

Amerikanske Jessie Diggins gikk slukøret gjennom pressesonen med blikket festet i bakken, og stoppet ikke for intervjuer.

UTE: Jessie Diggins, her avbildet i Davos før jul, skuffet voldsomt. Foto: Gian Ehrenzeller / AP

Olympisk mester i sprintstafett, Victoria Carl, vred av seg startnummeret og forsøket å skjule tårene da hun ga beskjed om at hun ikke ville gi noen kommentarer om den skuffende innsatsen.

Ingen av dem blir å finne i utslagsrundene senere i dag.

– De er i alvorlig trøbbel, sier NRKs Torgeir Bjørn om duoens sammenlagtmuligheter.

– En svært svak prolog. Dette er helt merkelig. Vi må komme til bunns i dette. Her er det noe som ikke stemmer, fortsetter han om stjernenes kriseprolog.

Weng slått ut

Også Tiril Udnes Weng er overrasket.

– Hun var jo én av dem vi trodde skulle havne på pallen i dag, sier hun om Diggins.

– Jeg håper hun bare hadde en dårlig dag, og at hun er pigg igjen i morgen.

Lagvenninne Heidi Weng fikk det også tøft, til tross for at hun har blitt nevnt som en pallkandidat i sammendraget:

UTE: Heidi Weng. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg følte meg veldig bra. Jeg var overrasket over at jeg følte meg så bra, men jeg har ikke farten inne ennå, sier hun til NRK, tilsynelatende brukbart fornøyd.

Hun vil ikke være med på at manglende oppladning i høyden er grunnen til exiten.

– Det er ikke en unnskyldning. Det får ingen lov til å ti. Jeg har vært på pallen her tidligere når jeg har bodd i lavlandet, sier Weng, og legger til at hun ikke henger med hodet.

– Jeg skulle helst gått videre, men jeg har ikke trent helt på det her i år. I fjor kom jeg ikke videre i Lenzerheide, men jeg ble nummer tre til slutt. Det kan snu.

Fähndrich og Klæbo suverene

Østerrikske Nadine Fähndrich var i en egen klasse under kvinnenes prolog. Hun hadde 2.41 sekunder ned til nevnte Tiril Udnes Weng, som hadde nest raskeste prologtid.

VIDERE: Anne Kjersti Kalvå og Lotta Udnes Weng Foto: Terje Pedersen / NTB

Også Anne Kjersti Kalvå, Lotta Udnes Weng, Mathilde Myhrvold og Silje Theodorsen er videre til kvartfinalene.

På herresiden var Johannes Høsflot Klæbo raskest av alle. Han får følge av Sindre Bjørnestad Skar, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth i kvartfinalene.