Karlsson frykter Udnes Wengs metode: – Det tør jeg ikke

Tiril Udnes Weng leder verdenscupen og Tour de Ski sammenlagt, og søndag tok hun sin første enkeltseier – foran Kerttu Niskanen og Frida Karlsson.

Samtidig holder Pål Golberg god avstand ned til Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen, selv om sistnevnte har tatt de to første etappene.

Fellestrekket: De to verdenscuplederne deler alt av treningsøkter på appen Strava. Der kan man se hva de trener, hvor langt de går og tiden de bruker.

– Inspirasjon, rett og slett

Noen betenkeligheter er det, men Udnes Weng mener det er verdt det:

– Hvem som helst kan jo gå inn og se. Det gjelder også konkurrentene. Men det gir meg så mye.

–Hva gir det deg som utøver?

– Det er så mye, at de som ikke bruker Strava skjønner det ikke. Det er segmenter, ruter, man får mye tall og statistikker. Inspirasjon rett og slett, nærmest gløder Udnes Weng.

Segmenter er navnet på ulike strekninger som finnes, for eksempel fra bunn til toppen av en bakke eller mellom to lett gjenkjennelige punkter. Inne på applikasjonen får man opp rangeringen av de som har unnagjort distansene raskest, samt en detaljert beskrivelse av løypen og tid brukt.

MESTERLIG MÅLTID: Slik så det ut på profilen til Tiril Udnes Weng etter at hun vant jaktstarten i Val Müstair. Foto: Skjermbilde: Strava/Tiril Weng

Rivalen Frida Karlsson er klokkeklar på at hun ikke har noe der å gjøre:

– Nei!

– Det tør jeg ikke. Hadde jeg vært på Strava så hadde jeg trent for mye. Jeg hadde gått litt for fort, sier Karlsson til NRK.

Tror man kan «psykes» ut

– Jeg ville nok ønsket å «ta» alle segmenter som finnes. Når jeg legger opp, så kan jeg begynne å jakte rekorder. Eller kanskje om jeg trenger litt ekstra motivasjon, smiler det svenske esset.

BEST I SVEITS: Tiril Udnes Weng (midten) spurtslo Kerttu Niskanen og Frida Karlsson i Val Müstair. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skjønner Tiril Udnes Weng veldig godt.

– Jeg ser når noen har gått fortere enn meg, og man kan jo la seg psyke ut. Jeg tror det er en god trening i å klare å gi litt f ... og stole på seg selv. Det er viktig å ikke la seg rive med.

Golberg: – Hyggelig å dele alt

Flere i langrennsleiren deler treningsdataen sin. Den er ikke nødvendigvis detaljert, men man kan for eksempel lese at Pål Golberg ristet løs med en rolig joggetur på 3,5 kilometer etter åpningsetappen på Tour de Ski.

– Det er ganske enkel filosofi. Jeg deler ikke alle detaljene. Jeg legger ut alt jeg gjør utendørs. Men de få som har spurt meg hva jeg gjør, de svarer jeg, sier Golberg til NRK.

– Hvis jeg først skal dele med omverdenen, så er det hyggelig å dele alt. Det er mange unge på Strava og man kan vise de yngre at det verken er ekstreme mengder eller økter som skal til. Det er å stå opp hver dag og trene to økter om dagen – over tid, sier Golberg.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Verdenscuplederen er nå plassert som nummer to i Tour de Ski-sammendraget, ti sekunder bak Johannes Høsflot Klæbo. Trønderen ser ikke hva han får igjen for å dele alt av treningen sin.

– Jeg har en profil, men den er ikke åpen. Det er ikke sånn at jeg er så hemmelig på treningsdata. Jeg tror nok jeg gjør trening ganske enkelt. Det er stort sett to økter om dagen og så er det en del intervaller, sier Klæbo til NRK.

– Jeg har egentlig ikke en bekymring med det, men har ikke helt sett nytten av det. Jeg har mer enn nok med å logge min egen trening først og fremst, flirer Klæbo.