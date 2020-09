Spiller om 133 millioner, men vil helst slippe oppmerksomhet: – Kan være litt pes

Det sier pappa Harald Hovland til NRK.

– Han er ikke overbegeistret for all oppmerksomheten, men han skjønner at det er en del av gamet.

– Han har jo sagt det selv at han er introvert som type, legger han til.

GOD KOK: Under normale omstendigheter er både publikum og kameraene tett på til enhver tid. Her er han i aksjon i mars, den siste dagen før koronaavbrekket. Foto: Matt SULLIVAN / AFP

Sønnen Viktor er blitt allemannseie etter å ha tatt PGA-touren med storm det siste året. I februar vant han sin første turnering, og siden har det gått slag i slag med topplasseringer, overskrifter og rekorder. Samtidig har interessen for golf på TV økt voldsomt i USA, noe som igjen fører til økt popularitet for spillerne som gjør det bra.

– Hvordan løser han det at alle vil ha en bit av ham?

– Han har blitt veldig flink til å være restriktiv og heller bruke tiden på seg selv. Jeg synes Viktor håndterer det godt, forklarer pappa Hovland.

– Heftig interesse

Det kan virke som at faren vet hva han snakker om. For et drøyt år siden avsluttet det norske stortalentet amatørkarrieren og entret profflivet. Omtrent samtidig gikk han fra å være temmelig ukjent til å bli en verdensstjerne, og fredag er han klar for sesongfinalen Tour Championship. Det er avslutningen av et tre uker langt sluttspill, og en turnering der bare PGA-tourens 30 beste spillere det siste året får delta.

Vinneren får absurde 133 millioner kroner. Taperen må nøye seg med snaut fire. Stjerner som Tiger Woods, Bubba Watson og Gary Woodland klarte ikke å gjøre som den norske unggutten, og må derfor se helgens prestisjeturnering på TV.

INTROVERT: Hovland synes det kan bli litt mye mas med all oppmerksomheten. Foto: Maddie Meyer / AFP

– Det er utrolig stort, sier Harald, nærmest lattermildt.

Også han har lagt merke til «Hovland-effekten».

– Til og med folk som ikke brydde seg før, har begynt å følge med. Så det er heftig interesse.

– Blir du nervøs av å følge med hjemmefra?

– Nei, det er jo ikke mye jeg får gjort uansett, svarer han med den samme roen sønnen gjerne utstråler - stort sett helt uavhengig av anledning.

Dette er Tour Championship Ekspandér faktaboks I sesongavslutningen Tour Championship starter spillerne som har gjort det best hittil i år, med en fordel. De fem øverste starter med henholdsvis 10, 8, 7, 6 og 5 slag under par. De fem neste starter med 4 slag under par, og de fem neste med 3 slag under par. Slik fortsetter det til vi kommer til de spillerne som ligger dårligst an før finalen. De starter på par. Dermed ser resultatlista slik ut før noen har slått ut fredag kveld norsk tid: 1. Dustin Johnson: -10 2. Jon Rahm: -8 3. Justin Thomas: -7 4. Webb Simpson: -6 5. Collin Morikawa: -5 T-6. Daniel Berger: -4 T-6. Harris English: -4 T-6. Bryson DeChambeau: -4 T-6. Sungjae Im: -4 T-6. Hideki Matsuyama: -4 T-11. Brendon Todd: -3 T-11. Rory McIlroy: -3 T-11. Patrick Reed: -3 T-11. Xander Schauffele: -3 T-11. Sebastián Muñoz: -3 T-16. Lanto Griffin: -2 T-16. Scottie Scheffler: -2 T-16. Joaquin Niemann: -2 T-16. Tyrrell Hatton: -2 T-16. Tony Finau: -2 T-21. Kevin Kisner: -1 T-21. Abraham Ancer: -1 T-21. Ryan Palmer: -1 T-21. Kevin Na: -1 T-21. Marc Leishman: -1 T-26. Cameron Smith: E (par) T-26. Viktor Hovland: E (par) T-26. Mackenzie Hughes: E (par) T-26. Cameron Champ: E (par) T-26. Billy Horschel: E (par) T betyr tied, altså delt. Hovland ligger på T26, altså delt 26. plass før turneringen starter.

– Jeg er ikke «superflashy»

Hovedpersonen selv ler litt når NTB videreformidler farens uttalelser, og han beskriver det som annerledes at alle vil ha en bit av ham:

– Jeg er ikke superflashy. Jeg liker å gjøre ting for meg selv, og jeg har ikke behov for at alle vet hva jeg driver med hele tiden. Jeg merker at det blir veldig mye meldinger å svare på og alt det der, som kan være litt pes innimellom, erkjenner 22-åringen, som heller ikke er særlig aktiv på sosiale medier.

Hovland understreker likevel at nesten alt bare er positivt, og at han setter pris på de hyggelige kommentarene og meldingene.

– Hvordan er det å være introvert i et sånt sirkus hvor man må gi så mye av seg selv?

– Jeg har ingen problemer med å prate med folk, men merker etter en lang dag på golfbanen at man blir sliten av å prate. Da er det deilig å ha det utfluktsstedet der man kan ta det med ro et par timer, enten det er på hotellrom, på gymmen, hjemme i Oklahoma. Bare ta på headsettet og chille litt, svarer han videre på NRKs spørsmål formidlet av NTB.

– Det hjelper med det smilet

HOVLAND-SMILET: Hovland har fått kallenavnet «The smiling assassin». Foto: Maddie Meyer / AFP

Eurosports golfekspert Marius Thorp har også skjønt at Hovland er mer glad i selve golfen enn sirkuset rundt.

– Det tar tid å bli vant til å takle all oppmerksomheten. Husk at han er på sitt første år der ute, men det virker som han har funnet sin måte å gjøre det på, sier Thorp.

Han påpeker at ikke alle får like mye oppmerksomhet som Hovland.

– Er det hovedsakelig prestasjonene, eller er det hele Hovland-pakka som gjør ham så populær blant media og golfinteresserte?

– Det startet med prestasjoner som var umulig å overse, men det hjelper med det smilet også, sier han ivrig.

Smilet han snakker om har nesten blitt et varemerke. Hovland har nemlig fått kallenavnet «The smiling assassin» i amerikanske medier, og uansett hvilken ende av skalaen han leverer på, er smilet aldri langt unna.

– Her til lands har vi aldri hatt en slik profil på herresiden før, avslutter golfeksperten.

– Lange dager med bilder og autografer

Thorps Eurosport-kollega Per Haugsrud kommenterer Hovlands storspill nesten hver helg. Han har sett et uredd stortalent entre den ypperste verdenseliten på rekordtid, og han forstår godt at stjernestatusen som fulgte med var umulig å se for seg.

– All oppmerksomheten kom nok brått på ham. Det skjedde jo nesten over natta, og det er vanskelig å være forberedt, forklarer Haugsrud, og fortsetter:

– Han er jo ikke gamle gutten.

FOLKETOMT: Etter koronapausen har hverdagen for elitegolferne blitt betydelig roligere. Foto: Harry How / AFP

Haugsrud tror Hovland kan ha hatt nytte av at alle turneringene etter koronapausen er blitt spilt uten publikum, og med minimalt med presse til stede.

– Store stjerner som Tiger Woods og Rory McIlroy må jo nesten legges på lading når de spiller uten publikum. De går rundt der og ser ut som de mistrives, for de er jo vant til å spille foran titusenvis av fans og få energi av det. Hovland trives nok mye bedre. Han kan bare gå rundt og smile og spille golf, sier Haugsrud.

Etter avbrekket har Hovland spilt ti turneringer, og han har ikke misset en eneste cut. I samme periode har han klatret voldsomt på verdensrankingen og altså sikret seg én av de totalt 30 billettene til helgens sesongfinale.

– Han er blitt skjermet. Sjokket kan komme når ting blir åpnet igjen, spår kommentatoren.

Selv mener Hovland at publikums tilstedeværelse ikke har så mye å si for selve prestasjonene, men at det gir ekstra lange dager ute på golfbanen:

– Spiller jeg golf, så er jeg komfortabel, samme om det er folk eller ikke. Det kan motivere mye med tilskuere, men det kan være litt mas også. Det blir lange dager med bilder og autografer, så det går litt begge veier, sier han til NTB.

Hovland slår ut 18.10 fredag kveld. Turneringen sendes på Eurosport-plattformene og avsluttes mandag.

PS: Under helgens sesongavslutning er det ikke bare penger og prestisje i potten. Hovland nevnes hyppig som én av to mulige vinnere av den årlige Arnold Palmer Award, en pris som deles ut til sesongens beste nykommer. Hovland har knallhard konkurranse i Scottie Scheffler. Trolig vil helgens resultater være helt avgjørende for hvem som får nok stemmer til å vinne den gjeve prisen.