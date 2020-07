Hovland med tredjeplass da seieren glapp: – Kanskje det største han har gjort

Viktor Hovland startet forrykende og ledet flere hull på rad i dagens siste runde av PGA-turneringen i Ohio. Men 22-åringen måtte ta til takke med en sterk tredjeplass 15 slag under par. Justin Thomas og Collin Morikawa måte ut i omspill tre ganger før Morikawa ble kåret turneringens vinner.

– Prestasjonen i seg selv er det kanskje det største han har gjort, sier Viasats golfekspert, Joakim Mikkelsen, til NRK.

Det endte med en veldig god tredjeplass, men som muligens smaker litt bittert etter han tok ledelsen tidlig.

– Med de kravene som Viktor setter til seg selv vil han kanskje være skuffet, men utenifra er det bare å være vanvittig imponert igjen, sier han.

22-åringen kan trøste seg med at han tar med seg en pengepremie på over 4 millioner kroner.

– Han liker kanskje ikke å se på pengepremiene, men det sier litt om hvor stor turneringen er, mener Mikkelsen.

Prestisjeturnering

I februar vant Hovland, som første nordmann noensinne, en PGA-turnering da han vant Puerto Rico Open. En historisk seier, men ikke i nærheten av samme høye kvalitet på motstanderne som han møtte i helgens Workday Charity Open.

– Det var nesten ingen av de 100 beste på verdensrankingen som spilte i Puerto Rico. Denne uka er på den annen side verdensstjerner som Jon Rahm, Justin Thomas og Justin Rose med, forteller Mikkelsen.

I Workday Charity Open deltok 52 av verdens topp 100 rangerte spillere.

– Denne turneringen er betydelig større enn Puerto Rico Open, som er et såkalt alternate field-event. Det kan nesten ikke sammenlignes. Da Viktor tok sin første seier, var hele verdenseliten opptatt med World Golf Championship i Mexico, legger han til.

Startet i storform

Hovland slo ut to slag bak leder Justin Thomas på hull en, men det endret seg fort i det som ble en hendelsesrik siste runde av turneringen.

Nordmannen startet den siste dagen med to par før han virkelig startet storspillet. Med birdie på hull tre, fire og fem var han 17 slag under par og delte ledelsen sammen med Collin Morikawa.

Men på hull seks havnet 22-åringen i vannet og måtte gi fra seg ledelsen da han fikk bogey, ett slag over par. Det ble ny bogey på hull ti og plutselig lå han to slag bak både Thomas og Morikawa som begge lå 17 slag under par.

Chippet rett i hullet

Thomas, som er rangert som nummer fem i verden, viste klasse da han tok fire strake birdier fra hull åtte og ledet alene med 18 slag under par etter elleve hull.

Det så dårlig ut for Hovland på hull 12 da han først nesten havnet i vannet, før han feilberegnet andreslaget og kun chippet ballen noen få centimeter fremover. Det så ut til å gå mot en ny bogey, men på det neste slaget chippet han ballen rett i hullet for par.

– Vi får jo en chip inn, vilt, utbrøt Eurosport kommentator Per Haugsrud.

Havnet i vannet igjen

Hull 14 ble et skjebnesvangert hull. Leder Thomas valgte en tryggere løsning ved å bruke et jern på første slag og heller bruke et ekstra slag for å havne på green. Hovland derimot gikk for gull og brukte driveren for å komme på den smale greenen på første slaget.

– Et slag vi har gledet og gruet oss til i timevis, sier Haugsrud.

– Det føles som dagens viktigste slag det her, uten tvil, fulgte sidekommentator Henrik Bjørnstad opp med.

Det gikk ikke som den unge golfproffen håpet på. Ballen endte til slutt i vannet, og etter ett godt andreslag bommet nordmannen på første putt. Dermed ble det bogey på Hovland, mens Thomas tok ny birdie og økte ledelsen ytterligere.

Nordmannen var tydelig skuffet da første slag på hull 14 gikk i vannet. Foto: Sam Greenwood / AFP

Mikkelsen mener det er et sunnhetstegn at Hovland valgte å satse på hull 14.

– Han er noen slag bak, men han vil bare vinne. Man kan si at Thomas sitt slag er litt mer etter boka, men man må bare hylle Viktor. Akkurat der gikk han på med liv og lyst, og så straffet det seg på et vis. Men jeg synes ikke man kan ta han på valget.

Omspill på omspill på omspill

Justin Thomas så lenge ut til å ha kontroll over seieren, 27-åringen ledet med to slag før hull 17. Men Morikawa tok ham igjen og etter 18 hull stod begge med 19 slag under par. Dermed måtte de to amerikanerne ut i omspill for å avgjøre vinneren.

Omspillet startet dårlig for begge som slo ut til høyere på utspillet, men på greenen var det klassespill. Først puttet Thomas en lang putt rett i hullet og jublet som om seieren var sikret. Men landsmannen Morikawa holdt seg iskald og satt sin egen lange putt. Dermed trengte man enda et hull for å skille de to amerikanerne.

På det aller siste hullet ble det Morikawa som trakk det lengste strået og vant sin andre PGA-turnering noensinne.