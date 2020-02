– Det er rein glede å vinne. Du prøvar sjølvsagt å vinne kvar veke, men å gjere det er utruleg. Det er ei spesiell kjensle, seier Hovland i intervju vist på Eurosport etter den høgdramatiske avslutninga.

På det siste holet låg alt an til å gå til omspel om sigeren. Men på siste hol sette Hovland inn ein lang put på glimrande vis og avgjorde sigerskampen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Eurosports golfekspert Marius Thorp er over seg av begeistring.

– Han er heilt fryktlaus der på den siste puten. Han berre bankar den inn. Dette er norsk idrettshistorie på sitt høgaste. Det er eit så vanvitig høgt nivå i golf på verdsbasis, seier Thorp.

Sikra viktig PGA-kort neste to åra

Med sigeren har han sikra PGA-kortet som gjer at han får spele alle dei vanlege turneringane på PGA-touren dei neste to åra.

– Det er veldig mykje som kjem med denne sigeren. PGA-kortet gjer at han kan slappe meir av og planlegge sesongen betre. Nå nærmar han seg også veldig topp 50 i verda, det kan fort skje dei to-tre neste vekene, meiner Thorp.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

For om han skal få spele Masters, det aller største i golfverda må han vere topp 50 i verda.

Etter denne sigeren vil han etter alt å dømme vere nummer 58.

– Det er spinnvilt å tenkje på, seier Thorp.

Tittelen på Puerto Rico gjev han også heile 540 000 dollar eller fem millionar norske kroner rett inn på konto.

Med sigeren tek han med seg heile 540 000 dollar. Foto: Kevin C. Cox / AFP

Josh Teater kjempa om sigeren heilt til siste slutt med Hovland. Han er svært imponert over avslutninga til nordmannen.

– Hatten av for Viktor, det var ein fantastisk putt. Han er ein utruleg utøvar, me kjem til å sjå meir til han, seier Teater.

Kjempefeil og tre over par

22-åringen var i leiinga før den siste dagen av PGA-turneringa Puerto Rico Open.

Hovland storspelte tidvis, men det blei svært dramatisk på vegen til sigeren.

Etter det tiande holet så det særs lovande ut for nordmannen. Hovland slo frå rett utanfor green og var heldig med spretten ballen fekk. Med ein birdie (eitt slag under par) på det holet, leia Hovland med heile tre slag.

Men så, på hol elleve, blei det dramatisk.

Hovland slo ut og landa rett ved den asfalterte gangstien. Med sitt neste slag bomma Hovland totalt og hamna nede i ein djup grop i bakken. Hovland bomma endå ein gong på innspelet til green før han bomma på ein kort putt.

Konkurrentane feila

Med ein trippel bogey på hol elleve var han plutseleg nede på 17 slag under par, og delt leiing.

På dei neste hola gjekk Hovland på par. Så byrja dei fleste konkurrentane å feile.

Før hol 15 var det berre Hovland og Josh Teater som kjempa om sigeren. Amerikanaren låg då eitt slag føre Hovland.

Og då nordmannen trong det som mest, drog han fram eit fantastisk slag på det 15. holet. Hovland låg ute i roughen, men sette ballen i holet og sikra eagle. Dermed var han åleine i leiinga før dei tre siste hola.

Birdie på siste holet

Så kom regnet. Då Hovland gjekk ut på det 17. holet opna himmelen seg, og regnet styrta.

Greenen på det 18. holet likna på eit tidspunkt meir på ei myr enn ho likna på ein golf-green.

Då Hovland kom fram til det holet hadde dei fått vekk det meste av vatnet, og etter ein kort pause kunne spelarane avslutte turneringa.

Avslutninga til Hovland kunne ingen matche og turneringssigeren var til slutt eit faktum. For landsmann Kristoffer Ventura blei det også ein god dag. Han avslutta med fem slag under par og enda med det elleve slag under par totalt.

Det gav delt 20.-plass og rundt 300.000 kroner.