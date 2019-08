Hovland-tall vekker oppsikt: – Verdensklasse

Statistikken viser at Hovland er nest best på PGA Touren når det kommer til hvor treffsikker spillerne er fra utslagsstedet.

I tillegg er 21-åringen best av samtlige hvis man analyserer hvem som treffer greenen med innspillene sine oftest i PGA-feltet, i de fem turneringene han har spilt.

– Han er ekstremt flink til å ta vare på posisjonen han setter seg i. Det er en veldig, veldig imponerende statistikk, sier tidligere proffspiller og Eurosports golfekspert Marius Thorp til NRK, før han fortsetter.

– Det er helt i verdenstoppen når det kommer til denne delen av golfspillet.

Han får støtte fra Kristoffer Reitan, som til daglig spiller European Tour. I likhet med Thorp, omtaler Reitan Hovland-tallene som «verdensklasse».

IMPONERT: Kristoffer Reitan mener stabiliteten er en av de største styrkene til Viktor Hovland på golfbanen. Foto: Andrew Redington / AFP

– Statistikken taler for seg selv, mener Reitan.

– Det har vært styrkene hans i noen år nå, og det gjør det vanskelig for han å spille dårlig. Jeg mener han er en av de beste i verden til å slå ballen, fortsetter han.

– Ingen vet hvor dette ender

For en liten måned siden var Hovland kun tre slag unna sin første turneringsseier i det gjeveste selskapet, da han ble nummer fire i en turnering på PGA-touren.

Da leverte han den beste prestasjonen av en norsk mann på PGA-touren siden Henrik Bjørnstads tiendeplass i 2006, og det gikk også inn i rekken av runder under 70 slag.

Selv om nattens runde i Ohio ble svakere, har han levert meget solid spill. Hovland har nemlig spilt på under 70 slag på 13 runder.

– Det vitner om hans stabilitet. Toppnivået hans er ekstremt bra, men det viser også at bunnivået er bra. Han klarer å gjøre de dårlige rundene gode, sier Thorp, som får støtte fra Bjørnstad.

– Potensialet hans er enormt. Ingen vet hvordan dette ender, men jeg blir ikke overrasket hvis han er topp 50 i verden i løpet av neste år, sier Bjørnstad til NRK.

Gode muligheter for PGA-spill

I disse dager spiller Viktor Hovland for PGA-kortet neste sesong i kvalifiseringsturneringen til PGA-touren. For å kvalifisere seg må nordmannen bli blant de 25 beste sammenlagt i denne og de to neste kvalifiseringsturneringene.

Det startet strålende på dag én av turneringen. Han ledet etter kun 64 slag på torsdag. Men fredag gikk det langt tråere. Hovland noterte seg for 73 slag på den runden og da alle hadde spilt ferdig, lå nordmannen på en delt fjerdeplass.

Kristoffer Ventura er allerede kvalifisert for PGA-touren neste sesong.

SISTE NORDMANN PÅ PGA-TOUREN: Henrik Bjørnstad avbildet under PGA-touren i 2006. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hovland ledet etter første runde torsdag, men fikk det altså tøffere på andre runde fredag. Ekspertene mener det likevel er gode muligheter for at det er to nordmenn som spiller PGA-touren neste sesong.

– Jeg føler meg trygg på at han greier å få spillerettighetene sine til PGA-touren gjennom de tre kvalifiseringsturneringene. Han er så utrolig stabil og har et så høyt nivå inne, sier Bjørnstad.

– Han er definitivt en av de bedre spillerne i feltet. Nå handler det om å prestere når det gjelder, avslutter Thorp.