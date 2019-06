Hovland tidenes beste amatør i U.S. Open: – Utenomjordisk

Ståhl mistet seieren etter protest

Daniel Ståhl trodde han hadde vunnet diskoskonkurransen under Diamond League-stevnet i Rabat med et kast på 69,94 meter. Noen minutter før midnatt kom kontrabeskjeden. Da kunngjorde Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) på Twitter at den svenske utøveren er fratatt seieren etter at Fedrick Dacres' kast på 70,78 meter i tredje runde, som først ikke ble godkjent, er godkjent etter at jamaicaneren la inn protest. Kastet er også ny Diamond League-rekord.