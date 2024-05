La Liga-stjerne spilte med glassbit i foten i to år

Athletic Bilbao-spissen Iñaki Williams har satt rekord for antallet kamper på rad i La Liga. Utrolig nok har det skjedd med en spesiell skade.

Williams' trener, Ernesto Valverde, fortalte om den bisarre situasjonen på fredagens pressekonferanse foran serieavslutningen mot Rayo Vallecano. Der må han for en sjelden gangs skyld klare seg uten sin stjernespiss.

– Jeg og legen lo, for vi kunne ikke tro det vi så, fortalte Valverde ifølge Aftonbladet.

Williams-skaden oppsto da han var uheldig og tråkket på knust glass for to år siden. Han ble operert, men en to centimeter lang glassbit skal ha blitt igjen i foten hans helt siden det.

– Da de sydde ham den første gangen, lot de glass være igjen der. Det er ikke en liten bit, den er omtrent to centimeter lang. Den lå ved siden av et bein eller en sene, og vi ble nødt til å fjerne den, sier Valverde.

Likevel er Williams blitt kjent for å spille hver eneste kamp for Athletic. Han spilte 251 strake ligakamper for klubben fram til han måtte stå over et møte med Celta i januar i år.

Serieavslutningen mot Rayo går han imidlertid glipp av etter sin siste operasjon. Det samme kan skje med Ghanas VM-kvalifiseringskamper mot Mali og Sentralafrikanske republikk i starten av juni. (NTB)