Sørloth scoret fire (!) mot Real Madrid: – Surrealistisk

– Det er litt surrealistisk dette. Jeg tror nesten ikke det jeg ser, sier pappa Gøran Sørloth til NRK.

Han tar telefonen etter 60 minutters spill av kampen mellom Villarreal og Real Madrid – sittende på stadion. Sønnen hans har akkurat satt inn sin fjerde scoring mot seriemesterne.

Real Madrid hadde tatt ledelsen etter 14 minutter, og økte til 2–0 etter halvtimen. Så scoret Sørloth sitt første, før gjestene satte inn to raske før det ble blåst av til pause.

Med 4–1 følte gigantene seg kanskje trygge, men den norske stjernespissen var langt ifra ferdig.

STOLT PAPPA: Gøran Sørloth. Foto: Kirsti Kringstad / nrk

På bare åtte minutter dunket Sørloth ballen i nettmaskene hele tre ganger og resultatet var plutselig 4–4. Det ble også sluttresultatet.

– Det er jo Real Madrid. Seriemesteren. Man må klype seg i armen. Men vi skal jo ha flere mål. Det er jo en halvtime igjen av kampen, sier den tidligere Rosenborg-spissen til NRK før han selvfølgelig får rette sitt fokus fullt og helt mot det som skjer på banen igjen.

Toppscorer i Spania

Alexander Sørloths Villarreal er «bare» nummer åtte i La Liga, men etter dagens målshow er det nordmannen som er toppscorer med 23 mål. Artem Dovbyk fra overraskelseslaget Girona står med 20 nettkjenninger, og Real Madrid-stjernen Jude Bellingham har 19. Sistnevnte har foreløpig ikke scoret i kveldens kamp.

– Det er helt vilt. Både prestasjonen i dag og generelt hele sesongen. Ingen av scoringene er fra straffemerket heller, og rekken av toppscorere i La Liga er Robert Lewandowski, Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez og Diego Forlán, sier Viaplay-kommentator Petter Veland.

TOPPSCORER: Alexander Sørloth imponerer de fleste. Foto: Reuters

Han kalles ofte en ekspert på spansk fotball, og er full av lovord om Sørloth.

– Han er i sitt livs form, og fikk Éder Militão til å se ut som en juniorspiller. Det kan ikke ha vært mange fotballkamper som er spilt av norske, mannlige fotballspillere opp gjennom historien som er bedre enn den Sørloth har spilt i kveld.

Tidligere søndag ble Erling Braut Haaland seriemester med Manchester City. Han ble også soleklar toppscorer i Premier League, med 27 mål.

– Ganske absurd

Aldri før har en norsk spiller blitt toppscorer i den spanske toppdivisjonen for herrer.

– Det er jo egentlig ganske absurd. Man har blitt bortskjemt med Haaland også er det noe med det dragsuget som kanskje det skaper. Den selvtilliten og boosten norske spillere har virker det som om flere drar nytte av, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.

– Det er et momentum som norske spillere har nå som er utrolig gøy å se, legger han til.

I FORM: Alexander Sørloth bøtter inn mål i Spania. Foto: AP

Da Erling Braut Haaland ble toppscorer i Premier League i fjor, var det første gang en nordmann ble toppscorer i England. Søndag ble altså Haaland toppscorer i Premier League og Sørloth ligger an til å bli det samme i La Liga med én runde igjen.

– Hadde man sett i spåkula for ti år siden og sett dette her, så hadde man spurt om det gikk bra med personen. Det var helt surrealistisk og utenkelig at vi skulle oppleve dette nivået på norske spillere. Så må jeg nevne at det jo også er sånn også kvinnesiden, de største stjernene er norske, sier en smått sjokkert Torp.