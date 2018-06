Son-perle ikke nok for Sør-Korea mot Mexico

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– For en prestasjon, for et skudd, der ser vi hva som bor i ham. Det er en herlig scoring utbrøt NRKs ekspert Carl-Erik Torp da Tottenhams-stjernen Heung-Min Son banket inn reduseringen til Sør-Korea på overtid mot Mexico

Mexico var fulle av selvtillit etter å ha slått regjerende verdensmester Tyskland i åpningskampen. Heung-Min Son prøvde alt han kunne for å gi Sør-Korea sine første poeng i VM.

– Det er jo helt vilt det han driver med. Kanskje en av de beste tobente spillerne i verden, mente Aleksander Schau etter kampen.

– Får tilbake moralen

Men perlescoringen var ikke nok til seier for Sør-Korea. Mexico hadde allerede scoret to ganger – først på straffe, så med «Chicharito». En skuffet Heung-Min Son håper laget kan finne motivasjonen før kampen mot Tyskland.

– Jeg håper vi får tilbake moralen så fort som mulig. Vi vil vise folk i Sør-Korea vår beste side og ha en morsom kamp, sa Son etter kampen.

Det store temaet under VM har vært innføringen av VAR, men etter 23 minutter fikk dommeren en enkel jobb med å dømme straffe til Mexico. Kaptein Guardado fikk ballen ved dørlinja og prøvde seg på et innlegg, men en skliende Hyun-Soo Jang hadde armen høyt over hodet og blokkerte innlegget. Carlos Vela måtte vente lenge før han fikk ta straffen, men Vela beholdt roen og ga Mexico ledelsen.

– Det er så klønete gjort av Jang. Å skli ned sånn når du vet at det kommer et innlegg – han er så tydelig oppe med armen, sa en oppgitt NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Gå hele veien

Sør-Korea måtte risikere mer i andre omgang. Med tap var Sør-Koreas sjanse til å gå videre fra gruppa syltynn. Dermed åpnet det seg opp for Mexico som fikk flere store sjanser. Javier «Chicharito» Hernandez fikk ballen etter en meksikansk kontring – han dro av en forsvarsspiller og sendte Mexico opp i 2–0.

Mexico har fått en perfekt start på mesterskapet, men gruppe F kan bli uhyrre spennende. Meksikanerne kan gå videre allerede i kveld, hvis Sverige tar poeng mot Tyskland.

– Jeg føler det fort kan bli tre lag på seks poeng. Det er nok nærmere enn Sør-Koreas videre deltakelse, mener Arne Scheie

Masse selvtillit

Den gode meksikanske starten har fyrt opp de meksikanske-spillerne. Matchvinner «Chicharito» mener de kan slå hvem som helst.

– Jeg har virkelig tro på dette laget. Jeg vil ikke sette noen begrensninger, vi kan gå hele veien, sier Javier «Chicharito» Hernandez til FIFA etter kampen.

