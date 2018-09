Må vinne finale for å slippe militærtjeneste

Utgangspunktet er klart:

Son Heung-min kan lede Sør-Korea til gull i Asialekene.

Lykkes han, fritas Son fra den obligatoriske militærtjenesten på 21 måneder.

Mislykkes han, blir 26-åringen tvunget til å bytte ut stjernelivet i storbymetropolen London med militærtjeneste i Sør-Korea.

– Vi er så nær gull akkurat nå, uttalte hovedpersonen etter at finaleplassen var sikret, ifølge The Guardian.

– Vi kjemper for gullet. Jeg tror ikke jeg trenger å si noe mer. Jeg er klar, fortsatte han.

Sør-Koreas myndigheter belønner nemlig gullmedaljer i Asialekene og alle OL-medaljer med fritak fra militærtjenesten.

– Det er helt klart et samtaleemne blant oss. Det er noe vi snakker mye om, innledet en noe nervøs Tottenham-manager, Mauricio Pochettino, på pressekonferansen foran helgens kamp mot Watford.

Ikke den første som havner i denne situasjonen

Han vet at finalemotstander Japan er det tøffe, siste hinderet i Asialekene lørdag. Et tap kan spolere Tottenham-stjernens videre karriere i engelsk fotball. I London vil fortvilte lagkamerater stå igjen som et stort spørsmålstegn.

– Han er bekymret. Vi er bekymret. Son ønsker å levere og vinne finalen, slik at han slipper førstegangstjenesten, legger Pochettino til.

Tottenham-sjefen ler nervøst. Han sliter med å finne de rette ordene. 46-åringen har fått en drømmestart på årets Premier League-sesong, selv uten en av London-klubbens nøkkelspillere.

– Vi håper han scorer, vinner og slipper førstegangstjenesten. Det er det viktigste.

Tottenham-sjefen: – Det er ikke i våre hender Du trenger javascript for å se video. Tottenham-sjefen: – Det er ikke i våre hender

Mestscorende asiaten i engelsk fotball

Son er ikke den eneste sørkoreaneren som har havnet i en slik situasjon.

Liga-kollega og Newcastle-spiller Ki Sung-yueng måtte gjennom en fire ukers treningsperiode med militæret i Sør-Korea, før han slapp videre obligatorisk deltagelse.

Til den engelske nettavisen The Sun beskrev han oppholdet slik:

– Vi ble vekket seks på morgenen hver dag, og det var lange dager. Jeg kastet håndgranater og måtte ta av maska i et gassrom. Det var marsjering og militærlignende trening i fire uker for meg.

Også tidligere Manchester United-stjerne Ji-Sung Park hadde trusselen om militærtjeneste hengende over seg.

Men han fikk immunitet, i lag med resten av landslaget, fordi de presterte å komme til semifinalen i fotball-VM i 2002.

PREMIER LEAGUE-PROFF: Ji-Sung Park spilte syv år i Manchester United. Foto: Jon Super / Ap

Son skrev i forrige måned under en avtale som binder ham til Tottenham til 2023. Han har scoret 47 mål på 140 kamper og blitt den mestscorende asiaten i Premier League-historien.

Men i ettermiddag kan det være slutt.

– Det er ikke i våre hender. Han er vår spiller, vi må ta vare på han og bry oss om han, men vi er positive og optimistiske, avslutter Pochettino.