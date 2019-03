Solskjærs skademareritt åpner for nye stjerneskudd

Ole Gunnar Solskjær tar derfor med seg flere av klubbens tidligere Akademi-spillere til mesterligakampen mot PSG. Der må Manchester United snu 0-2 fra forrige kamp.

– Om man leder 1-0 til pause kan alt skje, sier Solskjær, ifølge avisen The Mirror.

Men nordmannen sliter altså med skadeutfordringer.

Hele ti førstelagsspillere er igjen i Manchester når Solskjær og laget møter PSG i Paris onsdag. Ingen av de ni skadde spillerne er med, og i tillegg er også suspenderte Paul Pogba hjemme.

Blant de skadde spillerne er Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata, Alexis Sánchez og Nemanja Matic.

Alexis Sánchez er en av spillerne som er skadet. Foto: Oli Scarff / AFP

Ung talent

Skadekrisen åpner imidlertid for at noen av Solskjærs yngste spillere kan få sjansen mot storlaget i Frankrike.

Den aller største overraskelsen av disse er ifølge United.no, Brandon Williams. 18-åringen kommer fra U18-laget og signerte sin første profesjonelle kontrakt med klubben i fjor.

Ellers er Tahith Chong (19), Angel Gomes (18), Mason Greenwood (17) og James Garner (17) med i troppen. Samtlige spillere kommer fra Uniteds akademi og regnes som store talenter.

18 år gamle Brandon Williams er med i troppen til Solskjær. Foto: Mike Egerton / Pa Photos

– Blir en tøff kamp

Om de unge spillerne får sjansen onsdag, gjenstår å se. Utgangspunktet er ikke det aller beste for Solskjærs menn, og ser man på statistikken er det ytterst sjelden at noen lag greier å komme tilbake etter et hjemmetap.

Ifølge BBC har de siste 34 lagene som tapte første oppgjør hjemme forsvunnet ut av turneringen. Ifølge ESPN har det bare skjedd seks ganger i turneringens 60 år gamle historie at et lag har gått videre etter å ha tapt hjemme.

Solskjær er tydelig på at de står overfor en svært tøff utfordring.

– Vi vet at det blir en tøff kamp. Vi vet at vi skal spille mot ett av Europas beste lag med noen av de beste kvalitetsspillerne, sier han.

– Men hvem vet? Det har skjedd tidligere. Denne klubben har kommet tilbake mange ganger. Mesterligaen de siste årene har også bydd på flere comebacks, sa Solskjær på pressekonferansen før kampen.

Neymar, som var skadet i den første kampen, må også stå over returoppgjøret mot Manchester United.

Dette er troppen mot PSG:

David de Gea, Sergio Romero, Lee Grant, Eric Bailly, Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Brandon Williams, Ashley Young, Fred, James Garner, Angel Gomes, Scott McTominay, Andreas Pereira, Tahith Chong, Mason Greenwood, Romelu Lukaku, Marcus Rashford.