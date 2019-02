Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Paris Saint-Germain vant 0–2 på Old Trafford, og tok første stikk i åttedelsfinalen i mesterligaen mellom de to lagene.

Dermed må det en enorm snuoperasjon til hvis Manchester United skal gå videre til kvartfinalen.

Ifølge statistikktjenesten Opta er dette første gang United har tapt med to mål på hjemmebane i mesterligaen.

Over en time etter kampslutt dukket Ole Gunnar Solskjær opp på pressekonferansen.

– Dette var et nivå opp fra de lagene vi har spilt mot i det siste. Vi kom inn til denne kampen i god form, men dette var et stort steg opp. Det er grunn til at de er blant favorittene til å vinne mesterligaen. De var et nivå over oss i dag, vi må være ærlige, sier nordmannen etter kampen.

– Vi skal ikke slippe inn mål på dødballer mot PSG

Etter 53 minutter kom kampens første skåring. Tidligere Manchester United-spiller Ángel Di María slo et hjørnespark hardt inn, og på bakerste stolpe fikk midtstopper Presnel Kimpembe stå alene. Fra få meter satte han ballen kontant i nettaket.

– Måten vi slipper inn det første målet på er skuffende. Vi skal ikke slippe inn mål på dødballer mot PSG, sier Solskjær.

Seks minutter senere doblet PSG ledelsen. Di Maria fikk god plass på venstrekanten. Han slo en strøken markkryper inn foran mål, og stjernespiller Kylian Mbappé styrte ballen i nettet.

Solskjær tror ikke tapet vil ødelegge klubbens gode form.

– Ikke i det hele tatt. I denne klubben slår vi tilbake, sier han, og legger til at klubben ikke har gitt opp håpet om avansement i mesterligaen, til tross for tirsdagens tap.

Mbappé med kjempemiss

Solskjærs menn åpnet kampen med et svært høyt press, og stresset PSG i oppbyggingsfasen av spillet. Men bortelaget kom etter hvert mer inn i kampen.

Etter 28 minutters spill fikk Mbappé en kjempesjanse. Unggutten ble spilt nydelig gjennom av Julian Draxler, men alene med United-keeper David de Gea satte han ballen utenfor.

STOR SJANSE: Kylian Mbappé bommer her på en kjempesjanse. Foto: Phil Noble / Reuters

Det var tidvis røft spill i kveldens kamp, og den italienske dommeren Daniele Orsato delte ut hele ti gule kort i løpet av kampen. Seks av dem til hjemmelaget.

Rødt kort til Pogba

Like før slutt fikk Paul Pogba sitt andre gule kort for en takling på Dani Alves. Dermed må United-stjernen stå over returoppgjøret i Paris, som spilles 6. mars.

– Det er synd vi ikke har Paul med oss i neste kamp. Han var vår beste spiller i kveld. Det er et stort tap, erkjenner Solskjær.

Til neste oppgjør kan PSG også ha Mbappés spisskollega Edinson Cavani tilbake. Han sto over tirsdagens kamp med skade, i likhet med Neymar og Thomas Meunier. Neymar blir ikke klar til returkampen mot United.

FØRSTE TAP: Ole Gunnar Solskjær tapte sin første kamp som United-manager mot PSG. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Storkampene kommer på rekke og rad for United de neste ukene. Mandag venter Chelsea i FA-cupen, mens Liverpool gjester Old Trafford søndag i neste uke.

I kveldens andre åttedelsfinale i mesterligaen endte det 2–1 mellom Roma og Porto.