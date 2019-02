«Poenget kan anses som en seier for Solskjær. Men hva vil det koste?»

Det var ingen som tapte kampen, men begge lag tapte ting for det.

For Liverpool var det to verdifulle poeng i tittelkampen.

For Manchester United var det tre spillere – minst – som vil bli savnet av Ole Gunnar Solskjær.

Tre og en halv skade

Tre ganger før pause hinket nemlig en av Uniteds spillere av banen, da Liverpool gjestet Old Trafford i dag. Først var det Ander Herrera, så Juan Mata, deretter Jesse Lingard.

– Alt som kunne gått galt, gikk galt, sa Solskjær senere.

Skadene tvang ham til å gjøre alle sine bytter før pause. Dette økte sjansen for at United måtte spille med 10 mann: Hadde de fått én skade til, hadde de vært tom for bytter.

Egentlig hadde United en skade til, men den unge spissen Marcus Rashford ble tvunget til å bite tennene sammen og fortsette. Slik sett hadde Liverpool en stor sjanse til å ta alle poengene, og at de kun klarte 0–0 vil skuffe treneren Jürgen Klopp.

Det vil utvilsomt glede Uniteds fans, som ikke kan tenke seg noe verre enn at Liverpool vinner ligaen for første gang siden 1990.

Derfor kan poenget anses som en seier for Solskjær. Men hva vil det koste?

GESTIKULERTE: Solskjær hadde mye å gjøre på Old Trafford søndag. Foto: Oli Scarff / AFP

Høy pris

Svaret kommer an på hvor seriøse skadene er, men det ser ikke lovende ut. Alle de tre spillerne ble rammet av muskelproblemer, som gjerne tar flere uker å komme tilbake fra.

De tre skadene kan tvinge Solskjær til å improvisere.

Midtbaneterrieren Herrera har vært selvskreven på laget siden Solskjær tok over for to måneder siden. Spanjolen har formet den sentrale midtbanetrioen sammen med Paul Pogba og Nemanja Matic, hvor han har tilført dynamikk og aggressivitet.

Det er slike kvaliteter som har kjennetegnet United under Solskjær.

Mata har akkurat gått inn i en offensiv midtbanerolle i Solskjærs nye formasjon, en slags 4-4-2 hvor midtbanen er posisjonert som en diamant, uten rene vinger. Mata glitret i denne rollen da United slo Chelsea 2–0 i FA-cupen denne uken.

Nå som Mata er ute, kan Solskjær fort være nødt til å endre system. Spesielt siden han heller ikke har Lingard.

Nøkkelspillere

Lingard er en av spillerne Solskjær kjenner best, da han trente ham på Uniteds reservelag før han tok over Molde. Som offensiv midtbane og ving gir Lingard laget fart og bevegelighet.

Det sier litt om Lingards status at Solskjær i dag satte ham innpå for Mata i stedet for å bruke Alexis Sánchez, selv om Lingard akkurat hadde kommet tilbake fra skade.

Akkurat den avgjørelsen kan brukes til å kritisere Solskjær, for Lingard var åpenbart ikke spilleklar, og måtte ut med skade selv kun minutter senere. Hadde Solskjær erstattet Mata med Sánchez i stedet, hadde United hatt et ekstra bytte.

Om Solskjær er heldig, vil Lingard komme tilbake kjapt.

Om Solskjær er uheldig, vil Lingard være ute i flere uker. Og da hjelper det heller ikke at United slet med skader før kampen.

BAK I KØEN: Alexis Sánchez kom først inn like før pause – som siste innbytter. Foto: Oli Scarff / AFP

Fem av seks borte

Den franske lynvingen Anthony Martial ble nemlig skadet mot Paris Saint-Germain for to uker siden. Det betyr at den eneste skadefrie vingen Solskjær har, er formsvake Sánchez.

Og like før kampen i dag ble det klart at midtbaneankeret Matić er ute i flere uker.

På toppen av det hele har man Rashford, som hinket rundt på banen i 70 minutter i dag. Hvis også han er skadet, kan man spørre seg hvem Solskjær vil bruke fremover.

Blant de seks spissene og midtbanespillerne Solskjær startet med i sin første ligakamp, som var 5–1-seieren mot Cardiff, er kun Pogba nå skadefri.

De eneste vingene eller spissene som utvilsomt er friske, er Sánchez og Romelu Lukaku.

Uheldig timing

Alt dette skjer altså like før en periode hvor United skal spille fire kamper på 15 dager. Crystal Palace venter borte i ligaen på onsdag, før Southampton gjester Old Trafford neste helg.

Så skal United prøve å komme tilbake fra 0–2 sammenlagt borte mot PSG i mesterligaen.

FIKK DENG: PSG slo Manchester United 2–0 i Manchester. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Deretter spiller United borte mot Arsenal i ligaen, i et livsviktig oppgjør i kampen om fjerdeplassen, som gir billett til den prestisjetunge og lukrative mesterligaen.

Det er på ingen måte perfekt timing å få halve angrepet skadet.

Hvorfor har United fått så mange muskelskader samtidig? Det er vanlig for klubber å rammes av slike problemer i starten av året, da det tunge kampprogrammet over julen begynner å tære på spillerne.

Men at så mange spillere rammes samtidig, i samme omgang, er uvanlig.

Kan bli en fordel

Hva enn som har skjedd vil Solskjær nå måtte takle skadekrisen. Han vil måtte endre kampplanen. Han vil måtte bruke spillere han egentlig ønsker å plassere på benken.

Dette er en situasjon selv legendariske Sir Alex Ferguson hadde klødd seg i hodet over.

Det positive for Solskjær er at han får sjansen til å vise sine kvaliteter. Styret til United, som vil avgjøre hvem som får trenerjobben på permanent basis i sommer, vet at han ikke kan forventes å fortsette storformen med så mange fravær.

Solskjær har levert 11 seiere på 14 kamper i United så langt. Det vil neppe fortsette slik.

Men om Solskjær likevel leverer sterke resultater, vil problemene bli en fordel. De som har vært skeptiske til ham, har fremhevet at United møtte svake lag i starten, og at «hvem som helst» kunne ha løftet laget etter at upopulære José Mourinho ble sparket.

De neste ukene vil ingen kunne bruke slike argumenter. United står foran en periode som ville gitt grå hår til hvem som helst.

Takler Solskjær dette, kan jobben fort bli hans.