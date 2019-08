Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg er stolt over at vi drar ned til Slovenia, tar tak i kampen og våger å prøve. Vi får resultat for det med tre skåringer og et godt resultat, sier trener Eirik Horneland til NRK.

Den elendige sesongstarten er nå historie. For etter denne seieren gjenstår det bare tre kamper før trønderne kan nå gruppespill i mesterligaen for første gang siden 2007. Det er mye takket være Alexander Søderlund i storform, som i dag skåret to mål.

– Han skyter jo hardere enn en hest når han først treffer, sier lagkamerat Pål André Helland til NRK om Søderlunds drømmetreff.

Søderlund har dermed scoret i alle de tre kvalifiseringsrundene til mesterligaen, totalt fire mål.

DRØMMESKÅRING: Lagkameratene var full av lovord om Alexander Søderlunds fantastiske frispark. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Mannen som innledningsvis i sesongen ble et av symbolene på Rosenborgs problemer, er dermed i ferd med å bli en av de store heltene på veien mot det som kan bli RBKs 12. gruppespill i mesterligaen.

– Det går litt opp og ned, men når jeg har nok krefter så fungerer det ok. Det er godt å kunne hjelpe laget, i motsetning til hvordan det var tidligere i sesongen, sier målskårer Alexander Søderlund til NRK.

Skadetrøbbel og målfest

Et par timer før kampstart måtte den målfarlige midtbanespilleren Anders Konradsen kaste inn håndkleet med skade. Etter bare 14 minutters spill hinket stopperkjempen Tore Reginiussen av banen med en hamstringskade.

– Det var håpløst å fortsette, så vi får dra hjem og finne ut av hvor langvarig det er, sier Reginiussen til NRK.

SKADET: Tore Reginiussen måtte byttes ut etter bare 14 minutter. Han sliter med en hamstringskade. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Tror du at du rekker returkampen?



– Jeg snakket litt med fysioen og vi håper og tror at det kan være en god mulighet for det. Vi får se litt an hvordan det utvikler seg de neste dagene, sier RBK-kapteinen.

Men trønderne spilte med selvtillit etter seieren mot BATE Borisov i forrige runde, og hadde god kontroll i en førsteomgang der ingen av lagene hadde avslutninger på mål i Maribor.

Fem minutter etter hvilen kom imidlertid Rosenborgs første treff på målet. Da klinte Alexander Søderlund til på et frispark fra rundt 25 meter. Prosjektilet sneiet fingertuppene til Maribor-keeper Kenan Piric før det føk opp i krysset. 1–0.

– Det var galskap. Det første målet er helt utrolig, sier Samuel Adegbenro, som strålte på venstrekanten.

– Sånne ting bare skjer av og til, og heldigvis var det i dag, sier Søderlund om målet.

Etter 63 minutter var Søderlund frampå igjen. Denne gangen raget han høyest på bakerste stolpe og stanget inn 2–0 etter et innlegg fra Gjermund Åsen.

SØDERLUND-DOBBEL: Her stanger Alexander Søderlund inn 2–0 for Rosenborg. Hans andre i kampen. Foto: Primoz Lovric / NTB scanpix

Etter 70 minutters spill fikk hjemmelaget uttelling, da Marcus Tavares reduserte til 2–1 med et lurt skudd helt nede i André Hansens venstre hjørne.

RBK våknet umiddelbart, for bare minuttet senere skjøt kaptein Mike Jensen inn 3–1.

Perfekt utgangspunkt

Rosenborg har dermed skaffet seg et fantastisk utgangspunkt før returkampen på Lerkendal tirsdag i neste uke.

– Et godt utgangspunkt, men det er langt fra avgjort. Vi fikk ikke sett det så mye i dag, men Maribor kan være et livsfarlig lag hvis vi slipper de til, sier Eirik Horneland.

UNDERVURDERER IKKE: Rosenborg-trener, Eirik Horneland, mener det er et godt utgangspunkt, men at Maribor kan bli farlige på Lerkendal. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

Hvis trønderne slår Maribor over to kamper, møter de vinneren av duellen mellom Dynamo Zagreb og Ferencváros siste hinder på veien mot gruppespillet i mesterligaen.

– Det blir tøft, men hvis vi får 20.000 gale trøndere bak oss, så skal vi gi det vi kan for å klare å komme oss videre, forteller Horneland.

Skulle Rosenborg tape returkampen, går de til omspill om en plass i europaligaen.