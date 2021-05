Solskjær slakter Uniteds serieprogram: – Uhørt

Solskjær til sin første finale

Ole Gunnar Solskjær skal leie Manchester United i sin første finale. For sjølv om dei tapa 3–2 i det andre semifinale-oppgjeret i Europaligaen mot Roma, så vann dei 8–5 samanlagt. Edinson Cavani blei tomålsskårar for United. Bryan Cristante, Edin Dzeko og eit sjølvmål av Alex Telles stod for Roma sine mål.

I finalen i Gdansk 26. mai møter dei Villarreal.