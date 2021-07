Manchester United bekrefter tirsdag kveld at de er enige med Real Madrid om en overgang for Raphael Varane (28).

De siste årene har det dukket opp en slags oppskrift på hvordan tittelvinnere bygger sine lag. Liverpool og Manchester City, som har vunnet Premier League de siste fire gangene, har fulgt lignende prinsipper.

De har kjøpt spillere i gunstig alder som har forsterket laget umiddelbart.

De har nesten kun hentet profiler fra øverste hylle.

Og om de ikke har fått sine førstevalg, har de enten latt være å kjøpe noen, eller ventet på dem, som Liverpool gjorde med Virgil van Dijk.

Dette er mer enn man har kunnet si om Manchester United over samme periode.

Men denne sommeren har ledelsen gitt Ole Gunnar Solskjær det han trenger: først lynvingen Jadon Sancho, og nå stopperen Raphaël Varane.

Disse kjøpene flytter United to steg nærmere tittelen.

Varane anses som et kupp. Foto: Oscar Del Pozo / AFP

Ventet i ti år

Duoen oppfyller samtlige av de nevnte kravene. Sancho (21) er allerede en av Europas beste vinger. United jaktet ham i fjor uten hell, men prøvde seg igjen i sommer og ble belønnet.

Varane har krevd enda mer tålmodighet. Den franske 28-åringen var nær ved å dra til United i 2011, da han spilte i Lens, men ble overtalt av Real Madrid takket være landsmannen Zinédine Zidane, som da var klubbens sportsdirektør.

Siden har Varane vunnet tre ligatitler og fire mesterligaer i Spania, pluss ett VM.

Varane, her med Kylian Mbappe, er en av verdens aller beste forsvarsspillere. Foto: Franck Fife / AFP

Når en spiller har en slik CV, høres det billig ut med en pris som rapporteres å ligge på 34 millioner pund, og som kan stige til 42 millioner. Men Varane hadde ett år igjen på kontrakten og nektet å forlenge, da han visstnok ønsket en ny utfordring.

Om Real Madrid ikke hadde solgt ham nå, kunne Varane gått gratis neste år. United har utnyttet en vanskelig situasjon for spanjolene og fått en av kontinentets beste stoppere på salg.

Det er et skifte fra tidligere år da United ofte har overbetalt for spillere fordi alle vet at de har så mye penger. Isolert sett er Varane et meget godt kjøp.

Tar man med hvilke kvaliteter laget trenger, er han et kupp.

Høyere, sterkere, raskere

For United har behov for Varane. De har en dominant stopper i Harry Maguire, som er rå i lufta. Victor Lindelöf er ment å utfylle ham med sin fart, men har ofte blitt for veik mot de tøffeste spissene.

Dessuten slapp United inn 14 mål på dødballer forrige sesong, som er krise for en tittelkandidat.

Kan Manchester United bli seriemestere den kommende sesongen? Foto: Laurence Griffiths / AFP

Varane er en klar oppgradering fra Lindelöf. Han er høyere og sterkere, og vil forbedre laget på defensive cornere og frispark. Han er også raskere, noe som gjør det lettere for Solskjær å sette forsvarslinjen høyere.

Dette er viktig, fordi de fleste topplag dominerer kamper ved å vinne ballen kjapt og høyt i banen. Skal man klare det, må man stå høyt med hele laget. Dette inkluderer forsvaret, hvis ikke oppstår store rom mellom lagdelene som motstanderen kan utnytte.

Problemet med å skyve forsvaret frem, er at det oppstår et stort bakrom som raske spisser kan true. Derfor er mobile stoppere en nødvendighet for de beste lagene.

Og derfor er Varane så viktig for United.

Offensiv balanse

Ideelt sett for United hadde de hentet Varane tidligere, men i en alder av 28 år bør han ha flere sesonger igjen på høyt nivå. Dessuten kan stallen trenge litt ekstra rutine.

Kanskje kan Varane også påvirke tankegangen til Paul Pogba, lagkameraten hans på det franske landslaget, som vurderer om han skal forlenge sin kontrakt med United. Avtalen hans løper ut neste sommer.

Uansett har Solskjær nå en bunnsolid bakre firer, med Varane og Maguire sentralt, pluss Luke Shaw, som har blitt en av Europas beste venstrebacker. Det eneste forsvaret mangler, er offensive kvaliteter langs høyresiden til Aaron Wan-Bissaka.

Det er derfor ikke så rart at United ryktes å lete etter en ny høyreback. Men med Sancho på samme kant kan de nå angripe med fart og uforutsigbarhet langs begge flanker.

Det gjenoppretter en offensiv balanse som United lenge har manglet.

Tidlig på plass

Med de to profilene på plass er dette allerede Uniteds mest lovende sommer på overgangsmarkedet siden Sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

De har fått inn de to spillerne de ønsket. De har styrket to problemposisjoner. De har fått dem til en rimelig penge. Og de har fått dem inn tidlig, slik at de kan innlemmes i laget før sesongstart.

Kontrasten er stor til fjoråret, da United jaktet Sancho, for så å ende opp med Donny van de Beek, Edinson Cavani og Alex Telles. Cavani har levert, men Telles er blitt andrevalg bak Shaw, og selv ikke Solskjær vet hva han skal gjøre med Van de Beek.

Det er store forventninger til Jadon Sancho før den kommende sesongen. Foto: Ina Fassbender / AFP

Sistnevnte har fremstått som en halvhjertet signering. Ingen i United vet helt hvor han passer inn eller hva han er ment å bidra med.

Med de beste kjøpene, som Sancho og Varane, er det ingen tvil rundt rollene.

Trenden som kan snu

Noe annet positivt for United er at Varane ønsket seg til Old Trafford. Det har ofte vært motsatt, at stjernene i England vil til Real Madrid eller Barcelona.

Den trenden kan være i ferd med å snu. De to spanske gigantene vasser i gjeld, mens de engelske klubbene er blant dem som klarer seg best gjennom de økonomiske vanskene påført av pandemien.

Real Madrid har kun hentet én spiller i år, gratis, og Barcelona leter etter ressurser for å forlenge kontrakten til Lionel Messi.

Man kan se hvorfor de to klubbene er så desperate etter en lukrativ «Superliga».

Så lenge den uteblir, vil United være en av få klubber som kan gi 115 millioner pund for Sancho og Varane i løpet av en pandemi. De har alltid hatt store ressurser. De har ikke alltid brukt dem riktig.

Men denne sommeren har United truffet blink.