Svensk kommentator: – Selvfølgelig er ikke Solskjær et trenergeni

– Selvfølgelig er ikke Solskjær et trenergeni, ennå. Og vi skal nok puste litt og la Manchester United bli stilt overfor vanskeligere oppgaver enn gjengen fra Wales før vi drar noen konklusjon rundt «the Norwegian One», skriver Expressens Thomas Wilbacher – med klar henvisning til Gary Linekers Twitter-melding lørdag kveld.

Positiv

Den engelske fotballegenden «genierklærte» Solskjær som manager underveis i nedsablingen av Cardiff i Wales. Akkurat det vil ikke Wilbacher – som har tatt på seg jobben å kommentere lørdagens råsterke Manchester United-seier mot Cardiff – være med på. Han mener istedet en rekke supportere lo av Lineker-meldingen som kom på stillingen 2-0.

Svensken mener det er umulig å si om Solskjær kommer til å lykkes over tid. Wilbacher er imidlertid av den oppfatning at valget av Solskjær som Manchester United-manager er klokt nå, mye fordi spillerne i klubben har behov for glede, men at nordmannen også kommer inn med respekt og derfor også naturlig tilfører disiplin i spillergruppen.

«Et bra tegn»

Avslutningsvis stiller han et spørsmål han selv svarer på:

– Selvsagt er ikke Solskjær noe geni, men er han rett valg for United? Vi summerer som vanlig i mai, men her og nå konstaterer jeg at spillerne i United spiller fotball med et smil om munnen. Det er et veldig bra tegn og en perfekt start for Solskjær, skriver Wilbacher.

Belønnes med ni på børs

TAKK, GUTTER! Ole Gunnar Solskjær, her sammen med Paul Pogba og Fred etter kampslutt mot Cardiff. Foto: GEOFF CADDICK / AFP

Men i England høster Solskjær lovord omtrent overalt for sin debut. I ESPN belønnes han med en 9’er på børsen på en skala opp til 10.

«Han har bare hatt én trening til å jobbe med spillerne, men det er merkverdig hvor mye han vil at de skal «åpne» kampen. Begge backene stod bredt i banen, mens Marcus Rashford pushet hardt. Det fungerte, det samme gjorde avgjørelsen om å starte med Paul Pogba, som var involvert i de tre første målene. Solskjær kunne ikke bedt om en bedre start», står det å lese i deres vurdering.

– En enorm start. En massiv start.

Også ekspertene lot seg imponere av forestillingen Manchester United leverte. Tidligere storscorer i Liverpool, Manchester United og på det engelske landslaget, Michael Owen, satt i BT Sports' studio. Owen var klar på at Manchester United trenger en manager som oppmuntrer spillerne.

EKSPERT: Michael Owen. Foto: ED SYKES / Reuters

– Det er slik verden er nå. Liker du treneren din, så blir du mer motivert. Vi er på vei bort fra folk som styrer ting med jernhånd og beordrer spillere rundt, sier han, og la til at Solskjær – dersom de gode prestasjonene fortsetter – kan få United-jobben på permanent basis.

– Det er fortsatt en rekke ting å jobbe med, men det er første gang på mange år at jeg har sett en kamp og tenkt «at det er Manchester United som spiller der». Det er en enorm start. En massiv start, er Owens attest til Solskjær.

– Fantastisk

KJENNER MANCHESTER UNITED: Wayne Rooney, her under en basketball-kamp nå i desember, jobbet også som ekspert under Ole Gunnar Solskjærs managerdebut for Manchester United. Foto: Patrick Smith / AFP

Ekspertkollega Wayne Rooney var også på plass i studio. Han la merke til følgende i Manchester United-utgaven lørdag kveld:

– Da Manchester United hadde ballen, tok backene, Luke Shaw og Ashley Young, posisjoner i banen som du ikke har sett under Mourinho.

– Jeg synes at holdningen og måten spillerne har tatt instruksjoner på er fantastisk, sier Manchester Uniteds tidligere storscorer.

– Brudd med narsissismen

Oliver Holt i Daily Mail skriver at Solskjær fortjener masse skryt for lørdagens maktdemonstrasjon i Wales.

«Måten han har tilnærmet seg jobben så langt og prestasjonen han fikk se, viste bare effekten av positiv ledelse, og er et brudd med narsissismen til den tidligere makthaveren», skriver Holt – og viser til José Mourinhos tidligere regjeringstid i Manchester United.

PS: Om bare tre dager, på 2. juledag, kan verden være snudd på hodet igjen. Da skal Solskjær og Manchester United i aksjon igjen. Da venter Huddersfield hjemme på Old Trafford.