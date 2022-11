Slike VM-bilder blir sensurert i Kina

For Kina har fortsatt strenge smittevernregler knyttet til koronaviruset i landet, en såkalt nulltoleranse smittepolitikk, som er i stor kontrast til store deler av resten av verden.

I Kina blir flere storbyer nedstengt etter enkle smittetilfeller, for at smitten ikke skal spre seg i videre i landet. Mer enn en kvart del av landet er blitt stengt ned av myndighetene, skriver nyhetsbyrået AFP.

På VM-tribunene i Qatar er det imidlertid få som bruker munnbind eller tar andre smitteverntiltak.

KINA-EKSPERT: Hans Jørgen Gåsemyr er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og er ekspert på kinesisk politikk og samfunn. Foto: Christopher Olssøn / Christopher Olssøn

– For Kina er ikke pandemien over. Det er en genuin frykt fra politikere i landet at de skal få stygge dødstall som de har unngått lenge, fordi en vesentlig del av den eldre befolkning ikke er vaksinert eller ikke er godt nok vaksinert, sier Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsemyr til NRK.

Og mens store deler av befolkningen følger de strenge smittevernreglene og sitter «innelåst» i egne hjem, har de fått se supportere fra fotball-VM på TV i store folkemasser, uten munnbind.

– De blir sintere og sintere

Det har skapt stor misnøye i Kina. Et åpent brev som spurte «om Kina var på en annen planet enn Qatar» spredte seg raskt i landet, før det senere ble fjernet, skriver AFP.

Som følge av dette har kinesiske myndigheter tatt grep, og VM-bildene som Kina mottar fra Fifa blir nøye kontrollert.

– Etter den store misnøyen fra kinesiske supportere, har kinesisk TV nå byttet ut bilder av supportere med nærbilder av spillere og trenere, skriver Kina-kjenner og forfatter av boken «Sportslig supermakt», Mark Dreyer, på Twitter og deler en videosnutt fra den kinesiske TV-sendingen.

De siste dagene har mange tusen tatt til gatene i Kina for å protestere mot koronarestriksjonene. Mye tyder på at de er misfornøyd med hvordan landet blir styrt.

ABCs Øst-Asia-korrespondent Bill Birtless har også sammenlignet bildene fra kinesisk TV med vanlige sendinger, og skriver på Twitter at det er «veldig tydelig» at kineserne forsøker å redigere bort fansen.

UTEN MUNNBIND: Supportere i store grupper fra kampen mellom Australia og Tunisia fikk ikke kinesiske TV-seere se. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

– Det er et forsøk på å holde informasjon fra andre land borte fra kinesere, noe som neppe vil lykkes uansett. Befolkningen er veldig frustrerte over den strenge nedstengningen, og er klar over at Kina har en annen politikk enn de fleste andre steder i verden.

Det sier professor i Kina-studier ved UiO, Mette Halskov Hansen, til NRK. Både hun og Gåsemyr forteller om stadig større misnøye i landet.

– Det er veldig store grupper i Kina som følger med internasjonalt og har god utdanning. De blir rett og slett sintere og sintere på situasjonen med så strengt smittevern i landet. Det er nok også bakgrunnen til sensuren, forklarer Kina-ekspert Gåsemyr til NRK.

NRK har sendt e-post til Kinas ambassade i Norge med spørsmål om sensuren, men har foreløpig ikke fått svar.

– Det er sånn Kina opererer

Kina er det eneste landet blant ledende verdensøkonomier som fortsatt har stengt ned hele byer og gjennomfører obligatoriske tester.

29.157 smittetilfeller hadde landet onsdag. Det er lavt sammenlignet med de fleste andre land, men nærmer seg rekorden i Kina som ble satt tidligere i år, skriver AFP.

Medieekspert Nils Petter Strømmen i Kantar er ikke overrasket over at de kinesiske myndighetene har valgt å sensurere TV-bildene fra Qatar.

– Det er rett og slett slik de bruker mediene i land som Kina, når de ikke har frie medier. Dette er noe de er kjent for, og som på en måte er en del av regimets politikk. Du kan ikke skille medier og politikk i landet, sier Strømmen til NRK.

Kina-ekspert Gåsemyr er godt kjent med den strenge mediesensuren i Kina, og forteller at dette har pågått i veldig lang tid.

– Alltid når det dukker opp betente politiske spørsmål blir det ekstra strenge regler for hva som er mulig å sende og skrive. Det å vise bilder fra verden som så tydelig viser at andre er ferdig med korona har kommet inn i en mediekontekst hvor man skal være ekstra forsiktig, sier eksperten.