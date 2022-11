Kommentarfeltene på USAs sosiale medier fylles av både sinte og takknemlige iranere. Årsaken er at Det amerikanske landslaget har begynt å bruke en versjon av det iranske flagget uten deres nasjonale emblem.

I midten av Irans grønne, hvite og røde flagg, finner man et symbol bestående av fire kurver og et sverd. Det er en stilisert versjon av ordet «Allah», og har vært en del av flagget siden revolusjonen i 1979. Ordene Allahu Akbar – som betyr «Allah er størst» – er skrevet elleve ganger i de røde og grønne delene av flagget.

Ingen av disse detaljene brukes lenger av USAs fotballandslag, som møter Iran til VM-kamp på tirsdag.

– Dette er et engangstilfelle for å vise solidaritet med Irans kvinner, skriver kommunikasjonssjef i Det amerikanske fotballforbundet, Neil Buethe, i en e-post til NRK.

Det amerikanske fotballforbundet la ut denne tweeten etter åpningskampen i VM. Da var Irans flagg uredigert. Det amerikanske fotballforbundet la ut denne tweeten etter to kamper i gruppespillet. Da er Irans flagg redigert.

– For mange er det vel og bra at USA gjør dette. For det kan ikke bli verre enn det allerede er, sier den norsk-iranske mediesosiologen Sharam Alghasi til NRK.

NRKs norsk-iranske journalist Lokman Ghorbani tror ikke grepet faller i god jord hos iranske myndigheter.

– Regimet og deres lojale tilhengere vil ikke like det. Men folket som demonstrerer på gatene mot det iranske regimet og vil ha et skifte, liker det godt. Opposisjonen kommer til å se på det som et godt tegn at USA støtter demonstranter og opposisjonen, sier han.

Flagget hadde en sentral rolle da militæret og regimelojale feiret Irans seier mot Wales:

Vil ha USA kastet ut av VM

Bakgrunnen for flaggendringen er de månedslange protestene mot iranske myndigheter. De startet da den 22 år gamle kvinnen Mahsa Amini døde etter at hun ble anholdt av landets moralpoliti.

Årsaken til at hun ble straffet: Hun brukte hijaben på feil måte.

Flagg-grepet vekker blandede reaksjoner, først de rasende:

– Ved å legge ut et forvridd bilde av Den islamske republikken Irans flagg, har USAs lag brutt Fifas regler. Ti kampers utestengelse er en passende straff, og USA bør kastes ut av VM, skriver Irans statlige nyhetsbyrå Tasnim på Twitter.

De skriver videre at Irans fotballforbund vil levere en klage til Fifas etiske komité. Ghorbani tror iranske myndigheter kommer til å bruke situasjonen til å fyre opp under motstanden som finnes mot USA i deler av Irans befolkning.

– De kommer til å reagere sterkt og bruke dette som propaganda. Samtidig vil de vise det til de lojale tilhengere, at «vi hadde rett og vestlige etterretning står bak demonstrasjonene og kvinnekampen».

– Iranske myndigheter ser på USA som deres erkefiende og selveste satan, legger han til.

Spenningen er til å ta og føle på før tirsdagens møte mellom nasjonene.

– Det blir helt ekstremt, sier Alghasi.

– Det er så mye press på dette landslaget, både fra regimet og opposisjonen. Og nå kommer dette på toppen, fortsetter han.

Fifa har foreløpig ikke besvart NRKs spørsmål om de planlegger å straffe det amerikanske forbundet. Vi har heller ikke fått kontakt med det iranske fotballforbundet.

USAs flaggrep hylles

I kommentarfeltene er det imidlertid også mange som uttrykker takknemlighet overfor det amerikanske laget.

– Takk for at dere ikke bruker flagget til den islamske republikken, skriver en bruker under USAs innlegg på Instagram.

En iransk kvinne som kaller seg «Moj» og har over 100 000 følgere på Instagram, takker USA for at de har fjernet Allah-symbolet i flagget.

– Dette religiøse symbolet representerer Irans teokratiske undertrykkelse, kjønnsapartheid og hat, som flesteparten av iranere avviser og vil ha fjernet. Allah ble lagt til flagget etter den islamske revolusjonen av regimet i 1979. Takk, «Team USA», skriver hun.

Det iranske landslaget har vært i søkelyset under hele fotball-VM. Under åpningskampen mot England buet Irans tilhengere da nasjonalsangen ble spilt på stadion. Spillerne nektet å synge med til teksten.

Det har vært delte følelser rundt det iranske landslaget, som fikk mange mot seg da de møtte den iranske presidenten før VM. Før kampen mot Wales sang plutselig spillerne igjen, men veldig svakt.

– Jeg tror de har blitt presset til å synge. Det var noen som prøvde å bevege på leppene så vidt, sa Alghasi til NRK på fredag.