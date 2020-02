Slik lammer koronaviruset idrettsverden: Dette møter skøytestjernene på Hamar

– Vi har fått retningslinjer fra Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) om å gjennomføre en enkel helsesjekk på utøvere og støtteapparat når de kommer, forteller generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, til NRK.

HELSESJEKK: Generalsekretær i Norges Skøyteforbund, Håkon Dahl, forteller til NRK at alle utøvere og støtteapparat under VM til helgen må gjennomføre en helsesjekk. Foto: MATS SPARBY / NRK

Til helgen arrangeres VM i sprint og allround skøyter på Hamar, men før utøverne får konkurrere, må de sjekkes.

– På grunn av utbruddet av koronaviruset, er dette et tiltak vi gjør for å være sikre på at ikke utøveren har med seg smitte når de kommer til Vikingskipet, forteller pressesjefen for VM på Hamar, Jane Meyer til NRK.

Slipper ikke inn uten helsesjekk

Dermed må alle som enten skal delta, eller som er en del av støtteapparatet rundt utøverne, innom et rom på utøverhotellet.

– Da fyller du ut et spørreskjema med noen enkle spørsmål om de har vært syke i det siste, om de har vært i områder hvor koronaviruset er utbredd og så gjennomfører vi en temperatursjekk på alle sammen, forteller Dahl.

SPØRRESKJEMA: Alle utøverne og støtteapparat må også fylle ut et spørreskjema for at arrangørene skal være sikre på at ingen tar med seg koronaviruset til VM på Hamar. Foto: Mats Sparby / NRK

Står alt bra til, vil du få utdelt en lapp som forteller at den medisinske testen er gjennomført og godkjent. Uten den vil man ikke få utdelt sin akkreditering, og dermed ikke få tilgang til Vikingskipet.

GODKJENT: Lasse Sætre fikk helsesjekken godkjent og kan ta med seg dette beviset for å hente ut akkreditering til verdensmesterskapet på skøyter. Foto: Mats Sparby / NRK

En av dem som måtte testes ved ankomst Hamar, var tidligere skøyteløper og nå sportssjef i Skøyteforbundet, Lasse Sætre.

Han hadde ikke blitt testet da NRK snakket med ham, men han var positiv til ISUs tiltak.

– Jeg synes det er veldig bra. Det er det alle tenker på, det å unngå spredning. Det er mange nasjoner som stiller her, så jeg tror det er et godt tiltak, sa Sætre til NRK.

– Det er klart det er alvorlig

Og samtidig som Hamar gjennomfører testing, har Italia gjort en rekke tiltak som følge av at antallet virussmittede i landet har økt.

Alle idrettsarrangementer i Lombardia-og Vento-region ble søndag avlyst. I Serie A diskuteres det om kamper skal avlyses eller spilles for tomme tribuner, skriver NTB.

Nå frykter Leif Kristian Nestvold-Haugen at verdenscupavslutningen i italienske Cortina, som også er prøve-VM, skal ryke.

ALVORLIG: Alpinist Leif Kristian Nestvold-Haugen mener det sier mye om situajsonen når man allerede nå varsler at prøve-VM i Cortina kan bli avlyst. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– De avlyste prøve-OL, og det er signaler nå som tyder på at kanskje kan gå den veien at prøve-VM og verdenscupfinalen også kan bli avlyst. Det er klart det er alvorlig, sier Haugen til NRK.

– Hva tenker du om at Cortina kan bli avlyst?

– Jeg vil ikke mene for mye, men det er klart at når de sender signaler allerede nå, tre uker i forveien på at det kan bli avlyst. Så er det sannsynligvis litt mer alvorlig enn det vi har fått med oss.

– Veldig ubeleilig

Koronaviruset som nå har spredd seg til Europa, men som startet i Kina, har også slått ut tre asiatiske fotballigaer.

– Direktøren kom på treningen i dag og fortalte at det ikke blir noen kamp i morgen. Ligaen er innstilt inntil videre, sier Tarik Elyounoussi til NRK.

INNSTILT: Den japanske J-ligaen er innstilt inntil videre. Det rammer blant annet landslagsprofilen Tarik Elyounoussi i tiden frem mot Nations League-kampene i mars. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Nordmannen som spiller i den japanske J-ligaen, må sammen med Ola Selnæs i den kinesiske Superligaen og Bjørn Maars Johnsen i den Sørkoreanske K-ligaen, belage seg på lite spilletid fremover.

Og for Elyounoussi som gjennom vinteren har slitt med en rekke småskader, passet det dårlig med fravær av kamper.

– Jeg hadde akkurat begynt å bli bra i kroppen, så kom dette og man må stoppe opp. Det er ganske kjipt og kom veldig ubeleilig, sier han.

Kan true fotball-EM

Tirsdag kveld bekrefter visepresident i Det eurpeiske fotballforbundet (Uefa), Michele Uva, at koronaviruset også kan true sommerens fotball-EM. Åpningskampen av mesterskapet spilles i den italienske hovedstaden, Roma.

– Akkurat nå er vi i en ventefase. Vi vurderer land for land, og fotballen må følge de retningslinjene som kommer fra de individuelle nasjonene, sier Uva i et intervju gjengitt av det svenske nyhetsbyrået TT.

– Gjennomføringen av konkurransene vil bare stoppes dersom situasjonen utarter, fortsetter fotballtoppen.