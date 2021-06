Slik avgjøres boikott-dramaet: – Jeg er på ingen måte sikker på hva utfallet blir

Søndag arrangerer Norges Fotballforbund et ekstraordinært fotballting. Der får vi svaret på om Fotball-Norge velger å boikotte det komme verdensmesterskapet i Qatar, som skal spilles i november og desember 2022.

Om flertallet stemmer for en boikott, forplikter NFF-styret å vedta det samme, selv om de ikke støttet forslaget på forhånd.

Da vil det norske fotballandslaget skrinlegge en eventuell deltakelse i neste års fotball-VM.

VIL IKKE BOIKOTTE: Norges Fotballforbund, her ved generalsekretær Pål Bjerketvedt og president Terje Svendsen, mener andre tiltak er mer hensiktsmessige. Søndag avgjøres saken på et ekstraordinært fotballting. Foto: Lise Åserud

Her er et knippe spørsmål og svar om hvordan boikott-dramaet rent praktisk skal avgjøres.

– Hva skal til for at en boikott av VM vedtas?

– Det er alminnelig flertall som avgjør sakene som skal behandles på forbundstinget 20. juni, svarer Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i det norske fotballforbundet, til NRK.

– Det er satt av to timer til boikott-temaet, hvem skal snakke og i hvilken rekkefølge?

– Det er lagt opp til at Sven Mollekleiv gir en kort presentasjon av Qatar-utvalgets innstilling før styret legger frem sin innstilling. Deretter er det anledning for delegatene til å be om ordet i debatten, sier Andersen.

– Rent praktisk, siden det er digitalt ting, hvordan skjer selve avstemningen?

– Stemmegivning foretas av den enkelte delegat fra sin personlige PC/nettbrett/mobil i det digitale møtesystemet «Go Plenum».

– Er det riktig at klubber som er klassifisert som breddeklubber får én stemme hver, toppklubber får to?

– I henhold til NFFs lover kan toppklubbene (Eliteserien, Toppserien, Obos, 1. divisjon kvinner og PostNord) møte med to representanter. Klubber med to representanter må ha en representant av hvert kjønn, opplyser Andersen.

– Det er cirka 1750 klubber i Norge. Hvor mange klubber er stemmeberettigede?

Det skal være i underkant av 500 klubber som er påmeldt til forbundstinget. NFF har søndag foreløpig ikke oppgitt endelig antall påmeldte.

Gro Tvedt Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– På ingen måte sikker

NFF-president Terje Svendsen er spent før søndagens avstemning.

– Det er ingen hemmelighet hva vi ønsker, men jeg er på ingen måte sikker på hva utfallet blir, sier Svendsen til NRK.

– Hvordan vil du takle å eventuelt ikke bli hørt?

– Det er klubbene i Norge som bestemmer hva Norges fotballforbund skal gjøre, det er fotballdemokratiet som bestemmer, og forbundsstyret må innrette seg etter det flertallet beslutter, sier han.

– NFF har helt siden Mollekleiv-rapporten vært tydelige på at boikott ikke er rett virkemiddel. Er du like overbevist om at nei til boikott er det riktige her?

– Ja, jeg er styrket i troen på at det er det riktige etter at Qatar-utvalget ga sin rapport. Det er en grundig og faktabasert rapport som har gjort vurderinger av boikott som virkemiddel og hva som må være til stede for at boikott skal være vellykket. Ifølge rapporten er ikke kriteriene, med unntak av selve målet for boikotten, til stede. Vi mener fortsatt at å bidra til internasjonalt press mot Qatar, og ikke minst Fifa, er den riktige veien å gå, sier Svendsen.

Terje Svendsen er spent før søndagens avgjørelse. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Folket og fotballen er delt

TV 2 har gjort en ringerunde til samtlige 80 klubber som går under begrepet «toppklubber» for å finne ut hvordan de stiller seg til den kommende avstemningen.

Den runden viser at boikottmotstanderne har bred støtte i toppfotballen.

En undersøkelse gjort av Niso viser at mindre enn en femdel av spillere i Eliteserien og Toppserien mener boikott av Qatar-VM er beste løsning.

– Folkekrav om boikott

Hos folket blåser vinden en annen retning. 50 prosent av et representativt utvalg støtter boikott, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Det vil si at 1 av 2 nordmenn vil at Norge skal boikotte mesterskapet. Til sammenligning svarer 26 prosent nei til boikott, mens 24 prosent svarer «vet ikke».

Mens 50 prosent støtter boikott i NRKs undersøkelse gjort av Norstat, viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag for VG at 49 prosent støtter boikott.

Det er dermed to uavhengige undersøkelser som får tilnærmet likt resultat og viser at boikott har bred støtte hos folket.

– Boikott er ikke et egnet virkemiddel

Norges Fotballforbund er på sin side klare på at boikott ikke er riktig virkemiddel for å bedre menneskerettighetssituasjonen i Qatar og andre land.

– Det har vært et krevende spørsmål både for meg og styret, og vi har vært veldig opptatt av en faktabasert debatt og få belyst mulige konsekvenser av et eventuelt boikottvedtak. Vi mener vi har gjort den jobben som måtte til for at fotballfamilien skulle få et godt beslutningsgrunnlag, sier Terje Svendsen.

Så gjenstår det å se hva klubbene bestemmer. Boikott-spørsmålet skal behandles fra klokken 12 i henhold til det oppdaterte programmet for søndagens ting.

NRK sender direkte søndag helt til avgjørelsen faller. Sendingen vises på NRK1 og i videovinduet øverst i denne saken.