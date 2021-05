Utvalget, ledet av Sven Mollekleiv, har jobbet med spørsmålet siden fotballtinget i mars. På det tinget ble fotballen enige om å utsette en avstemning om boikott av VM frem til et ekstraordinært fotballting 20. juni. I dag la han frem rapporten.

– Et flertall på tolv medlemmer mener boikott ikke er det mest effektive virkemiddelet for å oppnå effektive og varige endringer i Qatar og FIFA, sa Sven Mollekleiv på dagens pressekonferanse.

Ole Kristian Sandvik og Gina Barstad fra Norsk Supporterallianse satt i utvalget, og det er de to som stemte for boikott.

– Det er ikke noe som tilsier at Qatar vil eller kommer til å gjennomføre forbedringer som er gode nok før mesterskapet. Det er derfor boikott er det riktige å gjøre. En boikott er modig, ambisiøst og gjør idretten rettferdig, inkluderende og trygg for alle, sa Sandvik under pressekonferansen.

Utvalget har sett på en lang rekke ulike virkemidler. Både virkemidler rettet mot NFF, Fifa og Qatar er vurdert.

Utvalgets leder Sven Mollekleiv. Foto: Geir Olsen / NTB

Våknet takket være grasrota og supporterne

Molleklev sa under pressekonferansen at utvalget var skuffet over at FIFA og NFF ikke var mer kritiske da Qatar ble tildelt VM i 2010.

– Man våknet takket være press fra grasrota og supporterne. De tok ansvar da verdenslederne sviktet, sier Molleklev.

– Hele utvalget er samstemte i at fotball-VM aldri burde blitt tildelt Qatar, sier Mollekleiv.

Selv om utvalget ikke gikk inn for boikott har de foreslått 26 tiltak for å tvinge frem endring.

Forventer press fra NFF

– Vi forventer at NFF presser på FIFA og påser at det kafala-systemet som er avskaffet blir fulgt opp i praksis. Vi forventer at arbeidsvilkårene endres til det bedre og at de vedtakene som er fattet blir etterlevd og fulgt opp, sier Mollekleiv til NRK.

OL i Beijing i 2022 har blitt diskutert tidligere. Mollekleiv mener denne rapporten bør sette en standard for hele Idretts-Norge.

– Dette er en voldsom utfordring til hele Idretts-Norge, sier Mollekleiv.

– Det er definitivt en utfordring til alle særforbund og kretser og Norges idrettsforbund om å få den samme debatten om hvilke type markeringer, tiltak og grep man skal gjøre inn mot det faktum at Beijing kommer før Qatar. Det er også slik at dette handler om virkemidler for fremtiden. Så dette er en sterk oppfordring til dem, fortsetter han.

Spørsmålene utvalget har stilt

Utvalget har bestått av 14 representanter, både fra fotballen og eksterne. De har hovedsakelig jobbet med tre forskjellige spor:

1. Hva er problemet i Qatar og hva ønsker fotballen endret?

2. Hvilke virkemidler er best egnet for å styrke menneskerettigheter i Qatar og arbeidet med menneskerettigheter i Fifa?

3. Hvordan unngå sportsvasking og hva kan vi gjøre for å utvikle en plattform i NFF for et arbeid som kan styrke menneskerettigheter?

For å finne ut av disse tingene, har utvalget intervjuet en lang rekke personer, blant annet den øverste lederen av fotball-VM, Hassan Al-Thawadi.

– Vi kommer til å peke på noen virkemidler, der at av dem er boikott. Vi kommer til å presentere argumenter for og mot, og gi noen råd til tinget, sa Sven Mollekleiv etter møtet med VM-sjefen.

Mange land har støttet boikott

Supporterrepresentant i utvalget og styremedlem i Norsk Supporterallianse Ole Kristian Sandvik sier at han føler at saken har blitt utredet godt.

Det norske herrelandslaget valgte å markere sin holdning mot brudd på menneskerettighetene i forbindelse med landskampene i mars. Flere andre land fulgte det norske eksempelet.

Både i Danmark, Tyskland og Nederland har et flertall i enkelte meningsmålinger svart at de støtter en boikott. Men ingen land eller forbund har gått inn for å utebli fra mesterskapet.

VIRKEMIDLER: De norske fotballandslagene har protestert mot menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Protesten fikk internasjonal oppmerksomhet og spredte seg til flere andre land. Foto: Jorge Guerrero / AFP

– Gode signaler

Landslagssjef Ståle Solbakken er en av dem som har engasjert seg i situasjonen i Qatar, selv om han ikke har støttet en boikott.

– Vi har fått noen signaler fra Qatar, og det er gode signaler fra menneskerettighetsorganisasjoner, at de var irriterte, sier han om tilbakemeldingene fra Qatar.

– De skjønner at de blir sett etter i kortene og at dette var noe de må forholde seg til. Det er en start, men vi er ikke der vi vil være. Det er ikke sikkert vi kommer dit heller, men jeg tror vi kan komme veldig mye lenger.