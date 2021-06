Annenhver nordmann vil boikotte VM: Fifa truer med at fire ting kan ramme NFF

50 prosent av et representativt utvalg støtter at norsk fotball skal boikotte fotball-VM i Qatar 2022, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK.

Det vil si at 1 av 2 nordmenn vil at Norge skal boikotte mesterskapet. Til sammenligning svarer 26 prosent nei til boikott, mens 24 prosent svarer «vet ikke».

Foto: Grafikk / NRK

Tallene kommer kort tid før sommerens store drama i norsk fotball.

NFF-presidenten: – Et høyt tall

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer slik på tallene NRK har fremskaffet:

– Siden spørsmålet om boikott ble satt på dagsorden i februar, har vi hatt mange prosesser og debatter om boikott som virkemiddel. At flere nå sier nei til boikott kan tyde på at flere ser at det må andre virkemidler til for å påvirke Qatar og FIFA for å få til en varig endring i Qatar, sier Svendsen til NRK.

– Det er likevel annenhver nordmann som støtter boikott. Det er et høyt tall?

– Det er et høyt tall, men sett i lys av de tidligere meningsmålingene er det ikke overraskende. Samtidig registrerer vi at det er en økning i de som sier nei til boikott også, sier Svendsen.

Terje Svendsen er spent før søndagens fotballting. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Folk vil ikke spille på en gravplass

Søndag 20. juni skal altså Norges Fotballforbund ha et ekstraordinært fotballting for å avgjøre hvordan NFF stiller seg å boikotte en eventuell deltakelse i Qatar-VM.

Gjert Moldestad, tidligere talsperson i Norsk Supporterallianse, nåværende styremedlem i Bataljonen og en av Norges mest fremtredende boikott-forkjempere, er ikke overrasket over at et så stort flertall vil boikotte VM i Qatar.

– Folk har ikke lyst å spille fotball på en gravplass. Tallene viser også hvor stor avstand det er mellom folk flest og pampene i NFF. Det er ikke bra at de er så i utakt med resten av befolkningen. Undersøkelser fra andre land viser det samme, folk vil boikotte, sier Moldestad til NRK.

Mens 50 prosent støtter boikott i NRKs undersøkelse gjort av Norstat, viser en fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag for VG at 49 prosent støtter boikott.

Det er dermed to uavhengige undersøkelser som får tilnærmet likt resultat og viser at boikott har bred støtte hos folket.

Om fotballtingets flertall skulle stemme for en boikott, forplikter NFF-styret å vedta det samme, selv om de ikke støttet forslaget på forhånd.

– En av de viktigste sakene på lang tid

Da vil det norske fotballandslaget skrinlegge en eventuell deltakelse i fotball-VM, som spilles i Qatar november og desember 2022.

– Jeg håper vi lander på boikott. Det blir spennende og jeg ser fram til en god debatt. Dette er en av de viktigste sakene i norsk fotball på lang tid. Ikke bare handler det om å gjøre en forskjell i dag, men også for fremtiden. Det handler om å gi klar beskjed at vi ikke finner oss i korrupsjon og menneskerettighetsbrudd som skjer i fotballen, mener Moldestad.

Gjert Moldestad håper på boikott. Foto: Privat

NFF vil ikke ha boikott

Norges Fotballforbund er på sin side klare på at boikott ikke er riktig virkemiddel for å bedre menneskerettighetssituasjonen i Qatar og andre land.

I NFF-styrets innstilling til søndagens ekstraordinære fotballting heter det:

«Forbundsstyret har lyttet til de entydige faglige rådene vi har fått i denne saken, også gjennom utvalgsrapporten. Boikott er ikke et egnet virkemiddel, hverken for å bedre menneskerettighets- og arbeidsforholdene i Qatar, heller ikke for å få til ønskede endringer i FIFA.» heter det i innstillingen.

Det er ennå uvisst eksakt hva slags konsekvenser en boikott vil få for NFF og det norske herrelandslaget i fotball.

Fifa truer med fire ting

Det er i siste instans Fifas disiplinærkomite som avgjør endelige sanksjoner, men i et brev til NFF sendt 12. mai, lister Fifa opp en rekke mulige sanksjoner som vil ramme Norge om forbundstinget vedtar VM-boikott:

Pengekrav

Ifølge NFF har Fifa vært klare på at et boikott-vedtak vil gjøre at Norge ikke fullfører den pågående VM-kvalifiseringen.

«FIFA er tydelige på at de vil likestille en boikott med at man trekker seg fra konkurransen, som vil innebære at Norge ikke deltar videre i kvalifiseringsspillet» opplyser NFF.

Dermed vil flere av kampene utgå, og Fifa truer med at NFF kan få erstatningsansvar overfor Fifa, Qatar og andre nasjoner i Norges kvalikgruppe.

Bøter

Land som trekker seg frem til mesterskapets start straffes med en bot på 20.000 sveitserfranc, rundt 184.000 norske kroner. Trekker man seg etter mesterskapets start, blir boten på det dobbelte, oppgir Fifa.

Neste VM-kvalik ryker?

Fifa skriver i brevet til NFF at det norske forbundet risikerer mulig utestengelse fra fremtidige FIFA-turneringer. Det kan i ytterste konsekvens bety at Norge ikke får delta i neste VM-kvalik opp mot mesterskapet i USA, Canada og Mexico i 2026.

Kutt i pengestøtte

Fifa skriver i brevet at en boikott kan føre til at det internasjonale fotballforbundet struper tilskudd til NFF. Det kan bety et årlig bortfall på 13,5 millioner kroner i Fifa-støtte.

NFF, her representert ved president Terje Svendsen (t.h) og generalsekretær Pål Bjerketvedt, ber tinget stemme ned forslaget om boikott. Foto: FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

Fifa oppgir artikkel 5 i VM-bestemmelsene som bakgrunn for de mulige sanksjonene.

Men faktum er at det er mye usikkerhet rundt hva Fifa faktisk vil lande på hvis Norge går til det drastiske skrittet og boikotter turneringen. Det finnes nemlig ingen sammenlignbare saker å finne presedens i.

I sakspapirene til det ekstraordinære forbundstinget skriver NFF at et boikottvedtak vil innebære risiko for at norsk fotball og Norges konkurransekraft internasjonalt vil svekkes både på herre- og kvinnesiden.

«For det første som direkte konsekvens av at A-landslagets konkurranseaktivitet stanses. For det annet som følge av nødvendige økonomiske nedskjæringer.» står det i tingpapirene.

A-landslaget kan bli kastet ut av VM-kvaliken om boikott vedtas. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

På en pressekonferanse 21. mai anslo Norges Fotballforbund at en boikott vil medføre et budsjettkutt på 205 millioner kroner, men tallene er usikre siden det er stor uvisshet knyttet til hva Fifa vil lande på av sanksjoner og hvilke andre konsekvenser en boikott vil medføre av tilskuddsendringer og sponsorater.

VIFs styreleder Tuva Ørbeck Sørheim har beskyldt NFF for å bedrive skremselspropaganda med disse tallene.

Søndag får vi svar på om NFFs ønske om å droppe boikott blir hørt.

– Et massivt og klart folkekrav om norsk boikott

Ole Kristian Sandvik, talsperson i Norsk Supporterallianse, er i hvert fall glad for at 50 prosent i NRKs Norstat-undersøkelse støtter et slikt vedtak.

– Dette viser at det er et massivt og klart folkekrav om norsk boikott av VM i Qatar. Jeg håper at forbundstinget er enige med folket og supporterne i at vi ikke kan være med på å legitimere et korrupt mesterskap i et diktatur som driver med slaveri. Vi kan ikke legge til side våre verdier kun for å spille litt fotball, sier Sandvik.

NRK har over lang tid forsøkt å få VM-arrangøren i tale for å blant annet svare på kritikk som dette, men de har ennå ikke stilt seg tilgjengelige til å svare på spørsmål.

– NRK har de siste dagene vist at de endringene Qatar skryter av, er rene papirvedtak. NFF trenger å ta en «reality-check» om de tror at fotballen vil greie å endre forholdene i Qatar, når verken FIFA vil legge press på Qatar eller Qatar ønsker å endre seg, sier Sandvik.

Ole Kristian Sandvik i NSA støtter boikott. Foto: Oda Scheel

Alle de rundt 1750 fotballklubbene i Norge har i utgangspunktet stemmerett, men NFF opplyser til NRK at det bare er litt over 420 klubber som har meldt seg på forbundstinget.

Breddeklubber har én stemme hver, mens de som er klassifisert som toppklubber har to stemmer hver.

Ifølge programmet skal boikott-spørsmålet avgjøres mellom 1345 og 1545 søndag 20. juni. NRK sender direkte når avgjørelsen faller.

På det ordinære forbundstinget måtte man ha to tredjedels flertall for at boikottforslaget skulle behandles. På det ekstraordinære tinget kreves nå et simpelt flertall for at en boikott kan vedtas.

– Veldig usikker på hva utfallet blir

Terje Svendsen tar ingenting for gitt på forhånd.

– Jeg er veldig usikker på hva utfallet blir. Jeg oppfatter at både tilhengere og motstandere av boikott har mobilisert. Jeg håper vi får en god debatt om et kjempeviktig spørsmål, et spørsmål som ikke bare vedrører fotball, men egentlig hele nasjonen og idretten på prinsipielt grunnlag. Uansett utfall skal vi klare å finne veien videre sammen fremover, sier han.

P.S: Fotball-VM spilles i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022. Bakgrunnen for at VM spilles på vinteren er temperaturen i Qatar. I juni og juli, da VM vanligvis spilles, kan gradestokken vise opp mot 50 varmegrader. I november og desember er det mer gjennomførtbart, da er snitt-temperaturen 24,6 og 19,6 grader.