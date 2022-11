– Vi var sinte, for å si det mildt. Det ble grining og hun ble veldig lei seg.

Det forteller Monica Rognhaug til NRK etter at datteren Mia Rognhaug Hagen (17) ikke har mulighet til å utøve sin sport karate på et internasjonalt nivå.

– Det å ikke få muligheten til å konkurrere i større mesterskap gjør meg sint og frustrert, sier Mia selv.

– Jeg får faktisk ikke sove på nettene fordi jeg tenker så fælt på datteren min som har jobbet så utrolig målbevisst siden hun var 11 år gammel for dette her, sier moren.

– Det er irriterende og veldig frustrerende. Det er vi utøverne som er idretten. De må sette oss i fokus, sier Thea Hodneland i Vikingene karate i Bergen til NRK.

– Det er krise

For det har i lang tid vært splid i Karate-Norge, slik NRK tidligere har omtalt.

Nå har konflikten mellom Norges Kampsportforbund og det relativt nyoppstartede Norsk Karateforbund eskalert ytterligere.

Karateforbundet startet i vår et eget særforbund for at karateutøvere kunne konkurrere i mesterskap som EM og VM. Det kunne de nemlig ikke da de var under Kampsportforbundet. Årsaken er at Kampsportforbundet ikke følger regler satt av det internasjonale karateforbundet (WKF).

MISTER KONKURRANSER: Mia Rognhaug Hagen, her under EM 18. juni, på hennes egen bursdag. Foto: PRIVAT

Men da Karateforbundet ville stå på egne ben for å kunne konkurrere, tok Kampsportforbundet grep. Karateforbundet mener at Kampsportforbundet nå truer klubber i Norge med at de vil miste støttemidler og idrettsanlegg, hvis de ikke melder seg ut av det nyoppstartede Karateforbundet.

NRK har fått dokumentasjon fra flere norske klubber hvor Kampsportforbundet nekter videre medlemskap, hvis man er medlem i Karateforbundet.

– Det er krise, beskriver karatepresident Kjell Sivertsen om situasjonen for utøverne som er tilknyttet klubber i Karateforbundet.

– Veldig forbanna

Karatepresidenten kaller det hele et «maktovergrep» og mener at Kampsportforbundet, som ligger under Norges idrettsforbund, bevisst saboterer for karatesporten.

I Sentrum karateklubb i Sarpsborg, klubben til Rognhaug Hagen, har de ikke noe annet valg enn å velge Kampsportforbundet for at klubben skal overleve. Dermed får de for øyeblikket ikke teste seg mot internasjonal motstand i EM og et eventuelt VM.

– Jeg er veldig forbanna og trist. Det er så ... Jeg skulle helst kommet med noen gloser nå, sier en tydelig preget mamma Rognhaug.

– Jeg syntes det er synd at voksne i Norges Kampsportforbund skal avgjøre min framtid som karateutøver. Jeg ønsker kun ro til å gjøre det jeg elsker mer enn noe annet. Konkurrere i karate, sier Mia Rognhaug.

Og det er flere utøvere som er frustrerte. I Vikingene er klubben akkurat nå under Karateforbundet. Da er det mulighet for å konkurrere internasjonalt, men det blir vanskelig om man mister midler som Kampsportforbundet tilbyr.

FRUSTRERTE UNGDOMMER: Andreas Arda Straume (17), Thea Hodneland (18) og Henrikke Tuvin (15) i Bergen. Foto: Jim-Rune Vågheim

– Det er vanskelig for oss å planlegge og sette mål når vi ikke vet hvordan vi kan få utføre de og om vi har muligheten til å teste oss, sier Andreas Arda Straume i Vikingene Karate.

– Vi har ikke de samme mulighetene som vi hadde før. Konflikten påvirker oss veldig mye negativt egentlig. Vi har mistet samholdet i en fra før liten idrett, sier Henrikke Tuvin i samme klubb.

– Splittelsen gjorde at det ble veldig usikkert hvem vi skulle trene med. Det har gått veldig utover konkurranser som er en veldig viktig del av treningen, sier Thea Hodneland.

– Har gitt dem en siste mulighet

Allerede i april bestemte Kampsportforbundet at klubbene ikke fikk ha dobbelt medlemskap, og begrunnet dette med NIFs lov § 14-6 om «konkurranseforbud». Vedtaket fikk støtte på forbundstinget i juni, og siden gikk Kampsportforbundet i gang med å identifisere hvilke klubber som også var medlem i Karateforbundet.

– Vi har gitt dem alle muligheter over en lang periode til å si ifra om at de er medlem og velge hvilket forbund de vil tilhøre, sier konstituert generalsekretær i Kampsportforbundet Vegard Henriksen til NRK.

27. september sendte Kampsportsforbundet ut forvarsel til 32 klubber om fratakelse av medlemskap, og 22. oktober ble de som fremdeles var registrert dobbelt kastet ut.

MÅ TESTE MOT HVERANDRE: Utøverne i Vikingen karateklubb kan ikke delta i internasjonale stevner, da de er kastet ut av Kampsportforbundet. Foto: Jim-Rune Vågheim

En utkastelse kan få store økonomiske og sportslige konsekvenser for klubbene, som kan miste treningsanlegg og støttemidler fra staten.

– Vi har gitt dem en siste mulighet til å forstå alvoret og bestemme seg hvor de vil være medlem. Jeg mistenker at flere klubber vil melde seg ut i løpet av neste uke og det vil stå igjen et fåtall av klubber hos Karateforbundet, sier han.

– Spiller dere et høyt spill ved å utestenge enkelte klubber?

– Vi mener at det er en vesentlig større fordel å være medlem hos oss enn hos dem. Det tror jeg klubbene vil se etter hvert også. Vi vil gjerne beholde alle som medlemmer, sier Henriksen i Kampsportforbundet.

Sivertsen i Karateforbundet frykter at unge karateutøvere blir skadelidende som følge av konflikten.

– Dette må på ingen måte gå på bekostning av dem eller leie av lokaler til våre klubber. Det er overhodet ikke akseptabelt, sier han.

– Unødvendig krangling

Idrettsforbundet viser også bekymring overfor utøverne. I en e-post til NRK forteller de at har en klar forventning om at Kampsportforbundet, Karateforbundet og WFK «finner løsninger som skjermer utøverne».

Du kan lese hele svaret fra NIF til NRK her:

Tilsvar fra Idrettsforbundet om situasjonen ved kommunikasjonssjef Finn Aagaard: Ekspandér faktaboks «Det er særforbundene som i henhold til norsk idretts regelverk er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. NIF har derfor vært tydelig overfor de angjeldende partene i saken; Norges Kampsportforbund, Norges Karateforbund, samt World Karate Federation, om at vi har en klar forventning til at de som ansvarlige organisasjoner finner løsninger som skjermer utøverne i denne situasjonen. Dette er kommunisert skriftlig fra NIF til de tre organisasjonene. Når det gjelder tildeling av lokale aktivitetsmidler, er det idrettsrådene som fordeler disse midlene til lag og foreninger. Idrettsrådene har, innenfor rammene av Kulturdepartementets retningslinjer, anledning til å vurdere å tildele slike midler til klubber som ikke er medlemmer av Norges idrettsforbund. Når det gjelder tilgang til treningslokaler, så er det eier av lokalene som beslutter hvilke organisasjoner som skal ha tilgang til disse. Idrettslag i NIF eier egne lokaler, leier fra private, og får tilgang til offentlige anlegg. På lik linje med at det ikke er noen automatikk i at idrettslag i NIF får tilgang til treningslokaler, er det naturligvis ingen automatikk i at idrettslag som taper medlemskapet i NIF vil stå uten tilgang til treningslokaler.»

At utøverne skal skjermes står også formulert i et brev underskrevet av idrettspresident Berit Kjøll oversendt det internasjonale forbundet som NRK har fått tilgang til.

– Vi prøver så langt det lar seg gjøre at de ikke blir skadelidende. For oss er det veldig enkelt: Vi ønsker at alle som driver med kampsport skal være medlem hos oss, sier Henriksen i Kampsportforbundet.

31. oktober ble de formelt fratatt medlemskapet i WKF. Kampsportforbundet vurderer å anke avgjørelsen, men er for øyeblikket langt unna å bli godkjent av det internasjonale forbundet, siden de står fast ved å beholde stilarter i kampsport som WKF ikke godkjenner.

Karatemiljøet kommer med et budskap på vegne av utøverne:

– Mitt råd er å se det fra vårt perspektiv og skjønne hvor unødvendig sånn type krangling er. Snakk sammen og start en kommunikasjon mellom begge parter. De må sette utøverne i fokus, rett og slet, sier Hodneland i Vikingene.

– Det siste året har vært en emosjonell berg-og-dal-bane. Min datter har vært målbevisst siden dag én. Allerede da hun var 11 år skrev hun en lapp på innsiden av rommet sitt, sier mamma Rognhaug.

På lappen sto det to bokstaver: VM.