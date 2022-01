Andrine (24) får ikke være norsk i mesterskap: – Fort gjort å sammenligne med Russland

Kampsportforbundet mottok fredag et vedtak fra det internasjonale karateforbundet (WKF) om at de er suspendert som medlem.

Begrunnelsen?

Det norske kampsportforbundet organiserer konkurranser som ikke WKF arrangerer. Det vil si at det norske kampsportforbundet praktiserer stilarter som WKF ikke anerkjenner.

Grunnen til at de gjør det, er fordi det er mange klubber i Norge som driver med ulike former for kampsport og anerkjenner dem.

Det betyr at norske karateutøvere nå ikke får konkurrere med norsk flagg under konkurranser arrangert av WKF.

– Det er jo klart at jeg blir veldig skuffet over at det politiske skal gå utover sportslige forhold, sier karateutøver Andrine Hilton til NRK.

NØYTRALT FLAGG: Andrine Hilton og de andre under kampsportsportforbundet får ikke konkurrere med norsk flagg. Foto: www.polish-open.com

Skuffet over eget forbund

Hilton befinner seg for øyeblikket i Paris, hvor hun skal delta i prestisjeturneringen Paris Open. Der får hun delta som «norsk» siden konkurransen ikke er arrangert av WKF.

Slik blir det ikke under EM i mai, hvis vedtaket fortsatt står ved lag.

– Når vi (kampsportsforbundet) ikke er tilknyttet WKF, får vi ikke representere Norge under blant annet EM, som er sesongens mål i mai. Bare det i seg selv er en motivasjonsfaktor, men det blir jo ikke tilfellet nå som vi er suspendert, sier 24-åringen.

Hilton mener eget forbund kunne ha gjort mer for å oppfylle kravene.

– De har ikke klart å oppfylle de kravene som WKF har stilt Norges kampsportsforbund. Det mener jeg vi absolutt burde klare, vi har jo klart det fram til nå. Hvorfor vi ikke har klart det nå, vet jeg ikke som utøver. Men jeg blir jo veldig skuffet over eget forbund, rett og slett.

– Ikke enig

President i kampsportforbundet, Tore Bigseth, er enig i noe av det Hilton sier.

– Jeg synes det er veldig forståelig at en utøver som jobber for disse stevnene er skuffet. Det forstår jeg veldig godt. Men jeg er imidlertid ikke enig i at vi ikke har prøvd å få det til, for det har vi. Jeg forstår skuffelsen, for vi er også skuffet over at vi ikke fikk bedre tid til å få det til, sier Bigseth til NRK.

– Hilton stiller spørsmål om hvorfor dere ikke har fått til kravene. Har du et svar på hvorfor det ikke gikk?

– Noe er vi enig i, altså ting som er et faktum. Men andre ting mener vi ikke er riktig, for eksempel karakteristikkene. Det vi undrer oss over, er at vi har brukt den praksisen vår i mange år. WKF har hatt fullt innsyn i hvordan vi har jobbet, og det er ingen hemmelighold. Derfor stiller vi oss undrende til at det kommer nå og at vi får så kort frist.

– Fort gjort å sammenligne med Russland

Nå må Hilton og resten av karatelandslaget konkurrere under nøytralt navn og flagg fremover. Det gir Hilton en dårlig følelse, som drar paralleller med Russland som har mottatt en lignende straff for organisert dopingjuks.

HILTON I PARIS: Andrine Hilton og trener Bettina Alstadsæther er på plass i Frankrike for å konkurrere i Paris Open. Foto: Privat

– Det er jo fort gjort å sammenligne det med Russland. De må jo også konkurrere under nøytralt sportsflagg. At vi står likt med dem føles ikke godt. Som utøver er jeg veldig skuffet over at vi ikke har blitt høyere prioritert og at man ikke har tatt varslene fra WKF på alvor. Det er veldig kjedelig.

Nå frykter Hilton at suspensjonen skal gå utover sponsorinntekter og andre sportslige tilbud.

– Det som gjør meg skuffet er at det gir en usikker fremtid for det sportslige. Vi vet ikke hva langtidskonsekvensene kommer til å bli. Om vi kommer til å få mer problemer med WKK, sier Hilton.

PS! Andrine Hilton har tidligere vært praktikant i NRK.