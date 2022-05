– Jeg er utøver og ikke en som jobber for noe. Jeg vil bare konkurrere. Jeg synes det er ekstremt trist, særlig etter to år med korona. Nå er det enda et år som kan gå tapt for noe vi ikke kan for, sier Sælid om situasjonen.

Sælid er karateutøver og har engasjerte foreldre i saken. Mamma Tine Sælid er varastyremedlem i Norsk Karateforbund, mens pappa Gard Andre Sælid er en av trenerne i forbundet.

Som NRK omtalte i januar, er norske karateutøvere suspendert fra å delta i alle internasjonale konkurranser som arrangeres av det internasjonale karateforbundet, WKF.

Grunnen er at klubber under kampsportforbundet praktiserer stilarter som ikke WKF godkjenner. Derfor får ikke norske karateutøvere konkurrere som vanlig.

REAGERER: Annika Sælid mener situasjonen Karate-Norge står i er trist. Foto: Privat

Det førte til at noen i karatemiljøet startet et nytt særforbund på eget initiativ for å kunne sende norske utøvere til internasjonale konkurranser.

Men da tok Norges Kampsportforbund grep.

– Kan ødelegge

Kampsportforbundet mener nemlig at Norsk Karateforbund er en konkurrerende organisasjon, og derfor må klubbene velge hvilket av særforbundene de skal være medlem i.

Det ble vedtatt i et styremøte i forbundet.

De viser til NIFs lov § 14-6, som sier følgende:

« ... Styret i særforbund kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet NIF rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med andre rettssubjekter».

Sælid har meldt seg inn i norsk karateforbund, men hun er fortsatt medlem av kampsportforbundet. Hun regner med å bli kastet ut av sistnevnte.

– Utrolig kjip situasjon

20-åringen står overfor sitt siste junior-EM i juni. Hun mener det har vært altfor mye politikk mellom forbundene.

– Jeg synes ikke det er rettferdig at voksne mennesker skal holde på sånn. Den lisensen kommer ikke tilbake fra WKF til kampsportforbundet med det første. Det kan ødelegge en hel juniorkarriere for yngre. Det er ekstremt trist at de tvinger oss til å velge såpass drastisk, sier hun.

Adrian Lopez håper å være en del av senior-EM senere i mai. Han er medlem i Sarpsborg Karateklubb, som har stilt seg ved siden av Norges Kampsportforbund i konflikten.

– Jeg venter svar på hva som skjer fremover. Jeg er ganske bevisst på at jeg ikke ønsker å blande meg inn i politikken, og tar derfor ikke side i saken. Det eneste jeg ønsker er en løsning der vi får konkurrere fritt, da dette er en utrolig kjip situasjon for utøverne. Personlig håper jeg vi kommer frem til en gunstig løsning fortest mulig, skriver Lopez i en epost til NRK.

Anklager hverandre

Karateforbundet skriver i en pressemelding at utøverne blir satt i en «umulig situasjon» når de nå må velge forbund.

Forbundet kaller det en «de facto sabotasje» av utøverne.

REAGERER: Styreleder i Norsk Karateforbund, Kjell Sivertsen, mener karateutøvere blir satt i en umulig situasjon.

– Det er ikke riktig overfor utøverne at det skal gå ut over dem. De kan ikke si at det ikke går utover utøverne, og fremdeles si at de (utøverne) må gjøre et valg, sier Kjell Sivertsen, styreleder i karateforbundet.

– Det som er så rart, er hvorfor du ikke skal få være medlem av to forbund. Det skulle bare mangle, fortsetter han.

President i kampsportforbundet, Tore Bigseth, erkjenner at mange utøvere er satt i en vanskelig situasjon de gjerne skulle vært foruten.

Samtidig kjenner han seg ikke igjen i sabotasje-karakteristikken.

– Det vil jeg si er feil vinkel. Vi har valgt å si at de må velge mellom oss og karateforbundet. Det har vi gjort fordi det er en organisasjon som er stiftet med formål om å ta over en posisjon som kampsportforbundet har, sier Bigseth til NRK.

– Forstår dere at det er vanskelig for klubber å velge?

– Det har vi stor forståelse for. Vi har snakket med flere klubber, og de er usikker på hva de skal gjøre. Det er en veldig kjedelig situasjon.

Lørdag presiserer Kampsportforbundet overfor NRK at det er kun klubber som må velge forbund, ikke utøvere.

Får kritikk fra klubber

Men det er flere kritiske stemmer til karateforbundet. I et åpent brev hevder fire karateklubber at karateforbundet bruker deltakelse i junior- og senior-EM som et pressmiddel for å få nye medlemmer.

Klubbene som står bak brevet er Mizuchi KK, Sarpsborg KK, Sportskarate Drammen og Skedsmo KK.

– Norges Kampsportforbund hindrer ikke utøvere i å delta i mesterskap. Hvis noen blir hindret i å delta ligger det i så fall, slik vi ser det, hos Norsk Karateforbund og WKF, skriver de i brevet.

Samtidig påpeker klubbene at Kjell Sivertsen, som altså er styreleder i karateforbundet, var president i Norges Kampsportforbund helt frem til 2021.

Sivertsen har lest brevet. Han innrømmer overfor NRK at utestengelsen fra WKF er en konsekvens av beslutninger han og den tidligere ledelsen har tatt.

– Jeg har gjort det ut fra den hensikten at dette kunne vi gjøre innenfor WKF sine lover, og det var i beste hensikt for å få et større omfang av karateidretten. Når det viser seg at WKF ikke godtar disse stilartene, så må vi bare beklage og si at det var feil beslutning. Men da må vi snu, sier han.

– Karateklubbene opplever at en deltakelse i EM gjennom karateforbundet er et pressmiddel. Er det riktig?

– WKF har sagt klart ifra om at de som er medlem av Norsk Karateforbund kan delta i EM. Men de skal tilhøre en klubb som er medlem. Det er deres regler. Vi kunne gjerne vært fleksible, men dette er WKFs regler.

Gunnar Nordahl, som nå er styremedlem i karateforbundet, har også svart på kritikken.

Nordahl er visepresident i WKF.

– WKF er selvsagt interessert i norsk deltagelse, men vil neppe gi særbetingelser for Norge etter sin opplevelse med kampsportforbundet, skriver Nordahl i et brev på karateforbundets nettsider.