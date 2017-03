Tårevåt Norendal tok gull i X Games

Saken oppdateres!

– Det betyr så mye. Alle så følelsene mine i går. Gårsdagen var tung for meg. Men å vinne på hjemmebane her foran familie og venner er fantastisk, sa gullvinneren i seiersintervjuet.

Det kom et par tårer fra Norendal etter at hun falt på begge sine forsøk i gårsdagens slopestyle-finale.

Derfor var det en svært lettet Norendal som kunne juble for gull i Big Air-konkurransen på Hafjell, en disiplin hun aldri har hevdet seg i. Etter to av tre omganger lå Kongsberg-jenta på annenplass, to poeng bak Julia Marino som ledet konkurransen.

Men på det siste forsøket satt Norendal en backside 720 og snek seg poenget foran den amerikanske jenta.

Dermed kom det noen tårer fra Norendal da gullet var klart, men denne gangen av ren glede.