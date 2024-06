– Du er vant med at det svarer og responderer, men så gjør man bare ikke det. Helt tungt, helt sjanseløst, sier Nordås etter fiaskoen.

Nordås var den høyest rangerte i sitt heat og var forventet å ta seg greit videre til finalen på 1500 meter.

Slik ble det altså ikke. Han er usikker på hva som har skjedd under det svake mesterskapet.

– Det er så mislykket som det kan bli. Du kommer hit og håper på to medaljer ... Så kjenner du at det er ikke bare det taktiske, det er den fysiske formen som ikke er der, sier den norske friidrettsprofilen.

– Han har ikke kontroll

Nordås mener at med disse konkurrentene skal han ha kontroll.

– Dette er første gangen jeg kjenner fysisk at det liksom er tomt, sier rogalendingen.

Etter å ha vært litt bak i feltet en stund forsøkte Nordås å avansere.

Men han stivnet også på tampen og han gikk på en kjempeblemme i forsøket. Det betyr at EM er over for Nordås sin del.

– De siste fire dagene inn mot mesterskapet har jeg ikke følt meg spesielt bra, jeg har vært tung og dvask og seig, forteller Gjert Ingebrigtsen-eleven.

Drama i Ingebrigtsen-løp

Det ble heller ikke helt problemfritt for Ingebrigtsen. Han havnet langt bak og løp like forbi et kjempefall. Likevel klarte han greit å ta seg videre med en imponerende siste runde.

– Det var litt som forventet. Det svarer bra når jeg må hente noen plasser. Tyskeren innrømmer at det er hans skyld, sier Ingebrigtsen etter å ha tatt seg greit videre.

Massefall rett foran Ingebrigtsen Du trenger javascript for å se video.

Han måtte imidlertid hente seg litt inn på tampen, ettersom han var ganske langt bak i feltet.

– Jeg må ta et kjempejafs, så da får jeg testet meg litt, sier Ingebrigtsen.

Gullfavoritten ble også spurt om sin landsmann.

– Jeg skulle ønske det var et sterkt norsk lag. Når mange sterke ryker får det konsekvenser for løpet. De som ikke kommer videre er enten ikke gode nok eller gjør taktiske bommerter, sier Ingebrigtsen om Nordås.

GOD KONTROLL: Jakob Ingebrigtsen kunne juble for å ha sikret finaleplass i Roma. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Nordås hadde også en skuffende dag da han løp finale på 5000 meter. Han var dessuten nære på å kollidere med en konkurrent som falt, og fikk ikke et optimalt løp.

Ingebrigtsen kom på sin side fra en meget sterk 5000 meter der han tok et suverent gull.